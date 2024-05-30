同一違停竟收2張不同日期罰單 控警偽造文書...板橋警坦承疏失

新北市板橋分局陳姓警員本月2日逕行舉發違停機車，隔天3日欲上傳違規紀錄時，因不熟悉系統操作未輸入正確日期，導致舉發照片顯示錯誤時間就製成罰單寄出。19日陳員發現日期有誤再將正確日期罰單寄出。車主收到2張罰單後質疑警方偽造文書。板橋警方表示已主動撤銷錯誤罰單，並將加強警員教育及稽核。

據了解，板橋分局板橋排出所陳姓警員5月2日晚間9時許，獲報板橋火車站旁人行道有違規停車，陳姓警員到場後發現1輛外送機車停在人行道，立即拍照並填寫逕行舉發標示單。陳員隔天(3日)使用逕行舉發委外系統欲上傳該件違停舉發紀錄時，因不熟悉系統操作未輸入正確日期就逕行上傳，導致將寄發給車主的罰單照片顯示違規時間為3日。