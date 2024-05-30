龍山寺捷運站出口8旬老翁搭電扶梯暈眩摔成一團 2人受傷送醫

台北市龍山寺捷運站1號出口今發生意外。一名年約80歲老翁中午在台北捷運龍山寺站搭乘電扶梯時，因為身體不適造成暈眩，站不穩往前跌倒，造成其他4名旅客也跟著跌倒，其中2人受傷，已送往北市聯醫和平院區治療。

今天中午有民眾目擊旅客在電扶梯上跌倒，眾人摔成一團，趕緊通報捷運人員，並撥打119報警。台北捷運表示，12時36分許，1位年約80歲男性旅客使用龍山寺站1號出口往大廳方向電扶梯時，因身體暈眩跌倒，影響4位旅客跌倒，其中2位受傷。