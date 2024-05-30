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龍山寺捷運站出口8旬老翁搭電扶梯暈眩摔成一團 2人受傷送醫

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市龍山寺捷運站1號出口今發生意外。一名年約80歲老翁中午在台北捷運龍山寺站搭乘電扶梯時，因為身體不適造成暈眩，站不穩往前跌倒，造成其他4名旅客也跟著跌倒，其中2人受傷，已送往北市聯醫和平院區治療。

今天中午有民眾目擊旅客在電扶梯上跌倒，眾人摔成一團，趕緊通報捷運人員，並撥打119報警。台北捷運表示，12時36分許，1位年約80歲男性旅客使用龍山寺站1號出口往大廳方向電扶梯時，因身體暈眩跌倒，影響4位旅客跌倒，其中2位受傷。

台北捷運說，站長趕到現場確認，立即通知行控中心並通報救護單位，由2輛救護車到站協助，將年約40歲臉部擦傷、80歲頭部擦傷的女性患者送往和平醫院就醫，未影響營運。

台北捷運龍山寺站1號出口。圖／聯合報系資料照
台北捷運龍山寺站1號出口。圖／聯合報系資料照

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