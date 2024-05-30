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影／清寒高中生衝火場救老翁 同學集資不願讓他缺席畢旅
苗栗縣興華高中二年級學生林雅各昨天清晨勇於冒險，在消防人員未趕到前，第一時間六度進入火場，將70歲賴姓老翁及時救出，事蹟讓人感動；他是體育班學生，因家境清寒，並未報名參加6月12日的畢業旅行，同學已自動發起集資，湊出5000多元的畢旅費用，希望林雅各在畢業旅行「不缺席」。
校長胡文生表示，林雅各不顧自身安危在火場救出老人，讓師生引以為榮，他和被救出老翁接受2次高壓氧治療，目前情況穩定。縣長下午將專程去醫院慰訪，回校後，校方也會公開表揚。
班導師詹喬惠說，林雅各昨天六度進出火場，及時救出老翁的英勇事蹟讓大家同感光榮，但事後想想也為他「捏了一把冷汗」，建議同學要到火場救人必須「量力而為」。
她上午去過醫院探視，也祝他和老翁早日康復，目前林雅各的健康狀況已很穩定，希望能早日回到班上；體育班6月12日辦畢業旅行，但因他是低收入戶，考量家庭經濟，並未報名參加，但同學已自動發起集資，不願讓他在畢業旅行缺席。
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