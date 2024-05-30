快訊

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

3段社子島抓蛇影片曝！現場驚呼嚇死「腳都麻了」 農民怨：很怕被咬

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

請神祝壽竟侵占變賣！27尊神像落難尋回 16尊神明找無失主

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

請神竟是鴻門宴！苗栗一名22歲黃姓男子不學好，竟夥同許姓、黃姓男子，假借自家神明祝壽為由，向台南市多間廟宇迎請神尊回家，期限到後「搞失聯」，將神像據為己有、轉售牟利，警方循線逮到3人，不只追回4尊神像，還起出23尊來路不明神像，陸續通知失竊寺廟物歸原主。

據了解，家住新北市的許姓、黃姓男子，這個月15日從北部南下，到台南後再雇計程車，依序前往麻豆太子宮、麻豆代天府、下營上帝爺廟、南鯤鯓代天府，以替自家神明祝壽為由，請回太子爺、二上帝、池王爺等4尊神像，為期一周，但時間到後未歸還，打電話也聯絡不上人，南鯤鯓廟加油向學甲警方報案。

警方調閱監視器，發現兩人在台南跑了四處廟宇，又往北到雲林、彰化等地，通報轄區警方，得知各地都有受害者，立即組成專案小組偵辦，警方調查，網路上有買家「開菜單」指定神尊類別，許、黃2人就會找尋對象，請到神像後，就交給22歲的黃男收贓，部分拿到佛具工廠加工，部分則收在苗栗老家。

警方25日先逮到因妨害自由通緝在案的許男，昨日再持搜索票兵分二路北上，逮到兩名黃男，起出共計27尊神像，台南4間廟宇的神像也包括在內，其中麻豆代天府的池王爺差一點就被重新改裝，警方昨晚連夜「請神」回到警局，清點後從神像上找線索，通知可能被害的廟宇前來認領，目前所知的是嘉義半天岩紫雲寺的普化媽，已有百年歷史，也有廟宇表示神像上有金牌，但已不翼而飛，現在尚有16尊神像未找到失主。

黃男供詞閃爍，表示自己收受神像數千元不等，轉手每尊獲利2、3000元不等，比照市場行情價一座新雕刻神像價值4、5萬元，明顯避重就輕，詢後依侵占、贓物罪送辦。

目前還有16座神尊「找無人」認領。記者莊曜聰／攝影
目前還有16座神尊「找無人」認領。記者莊曜聰／攝影
學甲警方根據神像上線索，通知受害廟宇認領，嘉義半天岩紫雲寺這座觀音像有百年以上歷史。記者莊曜聰／攝影
學甲警方根據神像上線索，通知受害廟宇認領，嘉義半天岩紫雲寺這座觀音像有百年以上歷史。記者莊曜聰／攝影
學甲警分局與麻豆、彰化、雲林警方組成專案小組，逮到黃男為首的詐取神像3人集團，找到失竊的27尊神像。記者莊曜聰／攝影
學甲警分局與麻豆、彰化、雲林警方組成專案小組，逮到黃男為首的詐取神像3人集團，找到失竊的27尊神像。記者莊曜聰／攝影

台南 神明

延伸閱讀

菜市場弄丟iPhone…學生拾獲想先吃飯 失主怒斥「再教育」反遭網譴責

中警靠「繳費收據」 讓內裝萬餘元媽祖零錢包尋到失主

土地公廟神尊不見了？警揪27歲男竊走、毀容土地公神像 竟稱「神明指示」

台南赤嵌樓百年魁星爺神像今起修復 8月底重現光彩

相關新聞

影像曝光！高中生6度闖火場救人 癱軟在地還讓老翁先就醫

苗栗縣頭份市高二生林雅各昨天凌晨6度進出火場，救出受困的70歲賴姓老翁，鄰居賴家鹹酥雞監視器顯示火場冒出濃煙，林仍強忍吸...

龍山寺捷運站出口8旬老翁搭電扶梯暈眩摔成一團 2人受傷送醫

台北市龍山寺捷運站1號出口今發生意外。一名年約80歲老翁中午在台北捷運龍山寺站搭乘電扶梯時，因為身體不適造成暈眩，站不穩...

快改道！台84學甲段拖板車撞工程車嚴重車禍 1命危1重傷

台84東西向快速道路學甲段下午發生一起嚴重車禍，一部載運鋼捲的拖板車行經東向車道10公里處時，不明原因撞上路旁的工程車，...

同一違停竟收2張不同日期罰單 控警偽造文書...板橋警坦承疏失

新北市板橋分局陳姓警員本月2日逕行舉發違停機車，隔天3日欲上傳違規紀錄時，因不熟悉系統操作未輸入正確日期，導致舉發照片顯...

影／南投產業道路突陷落 小貨車墜30米深坡釀1死

南投仁愛傳意外事故，一輛載有2人的小貨車今行經松崗產業道路，疑近日山區連日大雨，路基鬆軟淘空不堪負重，連人帶車摔落逾30...

影／彰化大樓十樓傳火警 男子墜樓命危

彰化縣彰化市中正路不二坊對面大樓今天下午發生火警，消防局第一大隊前往搶救時，10樓套房內冒出濃煙，且發現張姓男子已墜樓倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。