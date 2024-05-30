請神祝壽竟侵占變賣！27尊神像落難尋回 16尊神明找無失主

請神竟是鴻門宴！苗栗一名22歲黃姓男子不學好，竟夥同許姓、黃姓男子，假借自家神明祝壽為由，向台南市多間廟宇迎請神尊回家，期限到後「搞失聯」，將神像據為己有、轉售牟利，警方循線逮到3人，不只追回4尊神像，還起出23尊來路不明神像，陸續通知失竊寺廟物歸原主。

據了解，家住新北市的許姓、黃姓男子，這個月15日從北部南下，到台南後再雇計程車，依序前往麻豆太子宮、麻豆代天府、下營上帝爺廟、南鯤鯓代天府，以替自家神明祝壽為由，請回太子爺、二上帝、池王爺等4尊神像，為期一周，但時間到後未歸還，打電話也聯絡不上人，南鯤鯓廟加油向學甲警方報案。

警方調閱監視器，發現兩人在台南跑了四處廟宇，又往北到雲林、彰化等地，通報轄區警方，得知各地都有受害者，立即組成專案小組偵辦，警方調查，網路上有買家「開菜單」指定神尊類別，許、黃2人就會找尋對象，請到神像後，就交給22歲的黃男收贓，部分拿到佛具工廠加工，部分則收在苗栗老家。

警方25日先逮到因妨害自由通緝在案的許男，昨日再持搜索票兵分二路北上，逮到兩名黃男，起出共計27尊神像，台南4間廟宇的神像也包括在內，其中麻豆代天府的池王爺差一點就被重新改裝，警方昨晚連夜「請神」回到警局，清點後從神像上找線索，通知可能被害的廟宇前來認領，目前所知的是嘉義半天岩紫雲寺的普化媽，已有百年歷史，也有廟宇表示神像上有金牌，但已不翼而飛，現在尚有16尊神像未找到失主。