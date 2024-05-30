影／68歲翁遭騙百萬 詐團續啃他老本…新北警埋伏逮車手

新北市盛姓男子誤信詐騙集團假投股票真詐騙手法，遭騙100萬元，詐團續啃老本，日前要求再加碼投資50萬元，中和警方昨現場埋伏逮捕出面取款的詐團車手黃姓男子，查扣現金50萬元、保密條款合約書、工作證及收據等證物。警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市68歲盛姓男子誤信詐騙集團假投資股票真詐騙手法，今年5月初抱100萬元現鈔面交給自稱某投資公司「外務營業員」男子，詐團食髓知味續啃他老本，日前要求盛男再加碼投資50萬元，還強調保證獲利，穩賺不賠。

盛男家人事後覺有異報警處理，中和警分局南勢派出所員警發現該詐騙集團持續以語術鼓動盛男加碼投資，員警便請盛男配合，與對方約定面交50萬元的時間與地點。警方依約前往埋伏，昨天下午趁詐團車手黃姓男子（22歲）出面取款時，當場逮捕並查獲詐騙現金50萬元、保密條款合約1張、工作證5張及收據1張等證物。