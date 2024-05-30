快訊

超英勇！「角力隊」高中生6度衝入火場救出受困老翁

對流雲系發展旺盛 從北到南12縣市大雨特報

又偶遇了！黃仁勳到訪「台北最好喝砂鍋雞湯名店」 跟著懂吃名人探店

影／68歲翁遭騙百萬 詐團續啃他老本…新北警埋伏逮車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市盛姓男子誤信詐騙集團假投股票真詐騙手法，遭騙100萬元，詐團續啃老本，日前要求再加碼投資50萬元，中和警方昨現場埋伏逮捕出面取款的詐團車手黃姓男子，查扣現金50萬元、保密條款合約書、工作證及收據等證物。警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市68歲盛姓男子誤信詐騙集團假投資股票真詐騙手法，今年5月初抱100萬元現鈔面交給自稱某投資公司「外務營業員」男子，詐團食髓知味續啃他老本，日前要求盛男再加碼投資50萬元，還強調保證獲利，穩賺不賠。

盛男家人事後覺有異報警處理，中和警分局南勢派出所員警發現該詐騙集團持續以語術鼓動盛男加碼投資，員警便請盛男配合，與對方約定面交50萬元的時間與地點。警方依約前往埋伏，昨天下午趁詐團車手黃姓男子（22歲）出面取款時，當場逮捕並查獲詐騙現金50萬元、保密條款合約1張、工作證5張及收據1張等證物。

據了解，詐騙集團憂心詐騙訊息外洩，還要求盛男簽署保密條款合約，嚴禁對第三人洩漏天機。警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方同時將持續向上溯源，查緝集團其他共犯到案。

新北市盛姓男子誤信詐騙集團假投資股票真詐騙手法，遭騙一百萬元，詐團續啃老本，日前要求再加碼投資50萬元，中和警分局南勢派出所員警昨現場埋伏逮捕出面取款的詐團車手黃姓男子，查扣現金50萬元、保密條款合約書、工作證及收據等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市盛姓男子誤信詐騙集團假投資股票真詐騙手法，遭騙一百萬元，詐團續啃老本，日前要求再加碼投資50萬元，中和警分局南勢派出所員警昨現場埋伏逮捕出面取款的詐團車手黃姓男子，查扣現金50萬元、保密條款合約書、工作證及收據等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市盛姓男子誤信詐騙集團假投資股票真詐騙手法，遭騙一百萬元，詐團續啃老本，日前要求再加碼投資50萬元，中和警分局南勢派出所員警昨現場埋伏逮捕出面取款的詐團車手黃姓男子。記者王長鼎／翻攝
新北市盛姓男子誤信詐騙集團假投資股票真詐騙手法，遭騙一百萬元，詐團續啃老本，日前要求再加碼投資50萬元，中和警分局南勢派出所員警昨現場埋伏逮捕出面取款的詐團車手黃姓男子。記者王長鼎／翻攝
新北市盛姓男子誤信詐騙集團假投資股票真詐騙手法，遭騙一百萬元，詐團續啃老本，日前要求再加碼投資50萬元，中和警分局南勢派出所員警昨現場埋伏逮捕出面取款的詐團車手黃姓男子，查扣現金50萬元、保密條款合約書、工作證及收據等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市盛姓男子誤信詐騙集團假投資股票真詐騙手法，遭騙一百萬元，詐團續啃老本，日前要求再加碼投資50萬元，中和警分局南勢派出所員警昨現場埋伏逮捕出面取款的詐團車手黃姓男子，查扣現金50萬元、保密條款合約書、工作證及收據等證物。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 車手

延伸閱讀

影／台商打麻將遇警攻堅衝詐團水房 「控警打人」畫面揭真相

100件有99件是詐騙訊息 連阿公都受不了求助警方全封鎖

影／投資兼做公益？三芝補教業退休婦誤信被騙4千萬 警逮2車手

冒牌師欲訂謝師宴指定酒水 恆春餐飲業者識破騙局

相關新聞

9刀殺人案相關人等全是越南人 開庭翻譯難…不讓國民法官審理

台中越南籍阮姓男子和多名同鄉聚會爆發群毆，揮刀刺穿阮姓友人胸腔，害對方身中9刀慘死，檢方依殺人罪嫌起訴阮，全案依法原應由...

假合夥真逃稅6469萬 新北市知名惠心婦幼集團高層9人遭訴

新北市知名的惠心婦幼集團負責人陳擇銘、副院長陳姿伶及旗下不同診所登記負責人吳家華、陳志忠等4名高層，涉嫌利用「假合夥、真...

影／68歲翁遭騙百萬 詐團續啃他老本…新北警埋伏逮車手

新北市盛姓男子誤信詐騙集團假投股票真詐騙手法，遭騙100萬元，詐團續啃老本，日前要求再加碼投資50萬元，中和警方昨現場埋...

3男跟拍綠委許智傑胞弟 擅闖私宅遭逮認罪但動機存疑

高雄李姓、林姓、陳姓男子去年12月1日、3日接連闖入鳳山區某大樓地下停車場，住戶發現後報警，警方追查後，發現3人疑似跟拍...

全台首件！未經變性手術爭取變更登記「女變男」 行政法院今判准了

台北市一名女子「尼莫」前年申請變更性別登記為男性，戶政事務所以她未完成性器官摘除手術為由拒絕，她提行政訴訟，成為全台首件...

王義川手機分析公民運動爭議 法務部長：北檢分案偵查

立法院司法及法制委員會邀請司法院秘書長、法務部長等相關單位列席就「鐵窗裡的少年─如何提升輔導處遇、預防再犯、落實社區轉銜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。