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海關人員疑廁所偷拍 財部：全力配合司法偵辦不護短

中央社／ 台北30日電

海關人員涉嫌廁所偷拍財政部關務署今天表示，全力配合司法警察機關偵辦，絕不護短，事發後已將涉嫌偷拍關員調離原單位，全面清查更衣室及洗手間等隱密場所，並將加強性平意識宣導，持續關懷相關人員身心狀況，提供必要協助。

財政部關務署台北關發布新聞稿表示，報載海關人員涉嫌於辦公處所廁所偷拍一案，全案現已報請警察機關偵辦，海關將全力配合釐清事實，協助警方辦案，秉持依法行政、毋枉毋縱態度，絕不護短。

台北關進一步指出，在事件發生後，已將涉嫌偷拍關員調離原單位，並已全面清查行政大樓及轄區貨棧的更衣室及洗手間等相關隱密場所，另將持續關懷相關人員身心狀況，提供必要協助。

同時，台北關強調，會加強對人員性別平等教育訓練，並宣導尊重他人身體權及隱私權等性平觀念，以提供關員安全的工作環境。

偷拍 海關 財政部

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