影／區間測速取消車速變快 ？驚險車禍失控撞山壁卡萬里隧道口
黃姓男子昨天上午開車經新北市萬里隧道，突然失控從原本行駛的左側車道突然往右切到右側，再撞上山壁反彈停在隧道出口，橫陳路中央，還冒出白煙。警方酒測值為零，研判是精神不濟，開到恍神釀成自撞車禍。附近民眾指出，取消區間測速後，很多車開得比較快。
金山警分局調查，黃姓駕駛（51歲）獨自一人開黑色自小客車，由萬里往金山方向行駛，在萬里隧道口不明原因失控自撞隧道山壁後，車輛橫跨於隧道口兩車道間。
黃男並未受傷，只有輕微撞擊，車禍發生後僅外側車道可通行，警方在現場交管，8時32分由養護單位路面清潔完畢恢復交通。黃男經員警酒測，酒測值為零。警方到場採證，整輛車撞到幾乎半毀，地上有散落零件碎片。
根據行車記錄器顯示，黑色轎車原本行駛在隧道左側車道，突跨越禁止跨越的雙白線往右切，接著就撞向山壁再反彈到路中。
警方說，目前隧道內已無區間測速，但仍限速50公里，是否有超速還要進一步釐清，已採證調查責任歸屬。附近民眾則指出，取消區間測速後，發現很多車就開得比較快。
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