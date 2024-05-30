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高雄愛河驚傳男子落水 消防員就近救起...恢復生命跡象
高雄市前金區河東路愛河河段，今天上午傳出1名男子墜河。因龍舟賽在附近警戒的消防人員據報，趕去救人，將男子救上岸時，男子已無生命跡象，直到下午1時許恢復生命跡象，確實落水原因由警方調查中。
今天上午11時45分消防局據報，在河東路高雄地方法院前的愛河河段有人落水，消防局立即排遣消防救護人員趕往愛河，並找正在愛河畔龍舟賽救護站的救護人員趕去搶救。
警、消表示，落水的男子是49歲的江姓男子，消防、救護人員將男子拉上岸，發現江男已經無生命跡象，趕送大同醫院搶救，直到下午1時許，江男恢復生命跡象，正在加護病房觀察中，確實落水原因仍待調查。
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