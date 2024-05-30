影／闖澄清醫院打傷9名醫護 脫序男起底…曾任前台中縣長隨扈

台中向姓男子情緒不穩，3年前自台中澄清醫院被解僱後，昨疑似因心生不滿又因闖入院區攻擊，造成現場9名醫護人員受傷，警方除依傷害等罪嫌逮人，檢方考量他近日已有連續暴力行為將他聲押獲准，向男又被起底，多年前曾擔任警職，還是前台中縣長黃仲生隨扈。

檢警調查，向男昨天早上9點多衝入平等街的澄清醫院，四處對院內醫護人員攻擊，還亂砸東西造成大廳塑膠立牌損壞，多人上前拉扯、壓制過程釀9名醫護擦挫傷，行為相當脫序。

轄區台中第一分局繼中派出所到場逮人，經查發現向領有身障手冊，且過去曾在澄清醫院擔任多年保全，後來被解僱，昨疑似心生不滿才跑回去施暴，且他近期還在社會住宅鬧事，檢方考量他有連續暴力行為，今天上午依傷害等罪嫌將他向法院聲押獲准。