低收家庭男阿里山墜谷亡留2女兒 警盼社福伸援

53歲洪姓男子日前不明原因墜落阿里山公路旁超過300公尺深邊坡死亡，警方今天表示，已離婚的洪姓男子為低收入戶，留下2名求學中的女兒，希望社會福利單位伸援。

嘉義縣警察局竹崎分局說，洪姓男子與越南籍阮姓女子結婚後育有2名女兒，洪姓男子離婚後獨自照顧2名女兒，洪姓男子年邁的父親也會幫忙支應生活費，至於學費部分，洪姓男子就讀大學的女兒平時打工除付自己學費，也負擔妹妹學費，生活困苦，希望社福單位伸援。

嘉義縣消防局14日中午獲報阿里山公路（台18線）68.8公里處有民眾不明原因墜崖，消防人員搜救數日未果，轉由警方與嘉義縣市救難隊人員協助搜尋，24日在超過300公尺深邊坡發現1名已死亡多時的男子。

台灣嘉義地方檢察署表示，昨天解剖，初步發現死者骨盆腔骨折及出血，胃內未發現食物殘留，死因仍待釐清。