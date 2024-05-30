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影／警設路障、人牆都閃過 女騎士誤上國道狂飆130公里跨4縣市

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

44歲的洪姓女子昨天下午騎乘機車誤闖南2高嘉義中埔交流道，她一路往南騎，國道八隊白河分隊派巡邏車未能攔下，在善化交流道設路障、人牆都被洪女靈活閃過，巡邏車只能在後戒護，她又經過高雄、屏東，才從大鵬灣交流道下，被警攔下，整整騎了130公里，結束離譜的國道狂飆記。

國道警方29日下午近2時接獲通報，有女子騎乘機車從國道3號中埔交流道往南走，立刻派遣白河分隊4輛巡邏車前往攔阻，警車跟在後方廣播要洪女停車，她竟置若罔聞，繼續騎行在外側與路肩之間。

員警通報狀況後，國道警方在善化交流道附近封閉車道，設下路障阻隔，希望洪女能騎下交流道，她竟然沒有減速，就直接鑽過車陣縫隙，4名員警想拉住都來不及，她闖過車陣後又加速狂奔，還險些被交流道上來的車輛撞到，警車只好從後方、側面一路保護。

由於洪女已經從嘉義騎到屏東連跨4縣市，國道八隊同步通知第五公路警察大隊攔查，洪女昨天騎了約1個半小時後，才在昨天下午3時21分從國道3號南向末端屏東大鵬灣出口處下，警方隨即上前將她攔下，她對於誤闖、拒絕接受攔查等情事無法明白表達，警方依法舉發交通違規外，詢後依涉犯公共危險罪嫌移請嘉義地檢署偵辦。

洪姓女子29日誤闖國道3號嘉義中埔交流道，竟一路往南狂飆130公里才被擋下。記者莊曜聰／翻攝
洪姓女子29日誤闖國道3號嘉義中埔交流道，竟一路往南狂飆130公里才被擋下。記者莊曜聰／翻攝
洪姓女子29日誤闖國道3號嘉義中埔交流道，竟一路往南狂飆130公里才被擋下。記者莊曜聰／翻攝
洪姓女子29日誤闖國道3號嘉義中埔交流道，竟一路往南狂飆130公里才被擋下。記者莊曜聰／翻攝

嘉義 國道 屏東

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