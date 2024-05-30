影／警設路障、人牆都閃過 女騎士誤上國道狂飆130公里跨4縣市

44歲的洪姓女子昨天下午騎乘機車誤闖南2高嘉義中埔交流道，她一路往南騎，國道八隊白河分隊派巡邏車未能攔下，在善化交流道設路障、人牆都被洪女靈活閃過，巡邏車只能在後戒護，她又經過高雄、屏東，才從大鵬灣交流道下，被警攔下，整整騎了130公里，結束離譜的國道狂飆記。

國道警方29日下午近2時接獲通報，有女子騎乘機車從國道3號中埔交流道往南走，立刻派遣白河分隊4輛巡邏車前往攔阻，警車跟在後方廣播要洪女停車，她竟置若罔聞，繼續騎行在外側與路肩之間。

員警通報狀況後，國道警方在善化交流道附近封閉車道，設下路障阻隔，希望洪女能騎下交流道，她竟然沒有減速，就直接鑽過車陣縫隙，4名員警想拉住都來不及，她闖過車陣後又加速狂奔，還險些被交流道上來的車輛撞到，警車只好從後方、側面一路保護。