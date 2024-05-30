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影／不滿遭逼車下車理論 北巿特斯拉駕駛反遭當街毆打1人送辦
張姓男子近日駕駛汽車行經台北市松山區一處路口，不滿後方車輛按喇叭催促，下車理論，反遭對方駕駛薛姓男子徒手毆打，警方介入後現場已無打架情事，張男稱待驗傷後再提告，警方先依社會秩序維護法裁罰薛男。
警方調查，35歲張男5月28日晚上7時許駕駛一輛特斯拉汽車，行經慶城街、長春路口，準備左轉時遭後方車輛按喇叭逼車，心生不滿下車理論，對方駕駛21歲薛男見狀氣焰也甚，下車後不顧車上2名友人勸阻，當街將張男壓在地上徒手毆打，還試圖從後車廂拿出棒球棍進一步傷人，友人加以攔阻才罷手。
轄區松山分局民有派出所警方獲報趕赴現場，發現已無打架情事，張男向員警說明案發過程，並稱要等到自己驗完傷再提告；由於薛男當街滋事，警方隨後仍循線查明薛男身分，通知其到案說明，先依社會秩序維護法裁罰。
警方呼籲，民眾駕車應遵守交通規則，遇有糾紛應循合法途徑解決，對於違法暴力情事警方定將依法究辦，維護民眾安全。
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