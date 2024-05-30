快訊

拉拉太寂寞求把拔陪玩！全程慘遭無視委屈哭了：什麼時候才要下班

竹市晴空匯再度傳出火警 這次換A棟地下室疑似有焦味

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不滿遭逼車下車理論 北巿特斯拉駕駛反遭當街毆打1人送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子近日駕駛汽車行經台北市松山區一處路口，不滿後方車輛按喇叭催促，下車理論，反遭對方駕駛薛姓男子徒手毆打，警方介入後現場已無打架情事，張男稱待驗傷後再提告，警方先依社會秩序維護法裁罰薛男。

警方調查，35歲張男5月28日晚上7時許駕駛一輛特斯拉汽車，行經慶城街、長春路口，準備左轉時遭後方車輛按喇叭逼車，心生不滿下車理論，對方駕駛21歲薛男見狀氣焰也甚，下車後不顧車上2名友人勸阻，當街將張男壓在地上徒手毆打，還試圖從後車廂拿出棒球棍進一步傷人，友人加以攔阻才罷手。

轄區松山分局民有派出所警方獲報趕赴現場，發現已無打架情事，張男向員警說明案發過程，並稱要等到自己驗完傷再提告；由於薛男當街滋事，警方隨後仍循線查明薛男身分，通知其到案說明，先依社會秩序維護法裁罰。

警方呼籲，民眾駕車應遵守交通規則，遇有糾紛應循合法途徑解決，對於違法暴力情事警方定將依法究辦，維護民眾安全。

張男試圖從後車廂拿出棒球棍進一步傷人，友人加以攔阻才罷手。記者李隆揆／翻攝
張男試圖從後車廂拿出棒球棍進一步傷人，友人加以攔阻才罷手。記者李隆揆／翻攝

提告 特斯拉 車廂

延伸閱讀

華爾街日報：川普若重返白宮 擬任命馬斯克當政策顧問

Model 3煥新版開放試駕！特斯拉推「煥新一夏」全新試駕路線

為迴避兩岸風險！特斯拉要求供應商在台灣與中國以外製造零組件

馬斯克發聲反對加徵中國電動車關稅 特斯拉上海廠傳減產20%

相關新聞

影／台商打麻將遇警攻堅衝詐團水房 「控警打人」畫面揭真相

高雄市鳳山警分局警方今年初逮4名詐團車手，向上溯源，查知上游水房藏匿在台南市一處鐵皮屋，聯手荷槍實彈的特勤攻堅，分別查獲...

英勇救人！苗縣高中生林雅各6度衝入火場救出受困老翁

苗栗縣頭份市親民路昨天凌晨4點多發生住宅火警，興華高中二年級學生林雅各到附近超商買早餐，聞到焦味發現火警，且火場屋內有敲...

國道一號嘉義民雄路段3車連環撞 疑有輛載晶圓貨車翻覆

國道1號北上255.8公里今早發生3車連環撞事故，疑有1輛轎車及2輛貨車追撞，其中2輛貨車都翻覆，占用中間及內側車道，目...

影／警設路障、人牆都閃過 女騎士誤上國道狂飆130公里跨4縣市

44歲的洪姓女子昨天下午騎乘機車誤闖南2高嘉義中埔交流道，她一路往南騎，國道八隊白河分隊派巡邏車未能攔下，在善化交流道設...

影／不滿遭逼車下車理論 北巿特斯拉駕駛反遭當街毆打1人送辦

張姓男子近日駕駛汽車行經台北市松山區一處路口，不滿後方車輛按喇叭催促，下車理論，反遭對方駕駛薛姓男子徒手毆打，警方介入後...

辯隨機搶苗栗縣議員的銀樓 警方專案小組：我不信

苗栗縣議員曾美露在公館鄉市區開設銀樓昨晚遭搶案，4名嫌犯落網辯稱隨機行搶，也不認識議員，警方專案小組不信，認為4人有2人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。