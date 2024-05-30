影／台商打麻將遇警攻堅衝詐團水房 「控警打人」畫面揭真相

高雄市鳳山警分局警方今年初逮4名詐團車手，向上溯源，查知上游水房藏匿在台南市一處鐵皮屋，聯手荷槍實彈的特勤攻堅，分別查獲主嫌彭姓男子及持有7包毒咖啡包的蘇姓和陳姓男子；另個房間則有麻將桌，警破門時，一名自稱是台商的陳姓男子擋住門遭警壓制，事後卻指控警踹人；警方今公布影像，畫面證實陳意圖阻警進房。

高雄市一名蔡姓女子今年元月誤落入假投資圈套，匯入30萬後，石沉大海才知受騙，鳳山警分局警方事後追查，發現車手在 1月10日於鳳山區青年路二段及天興街等處提款機提領16筆共計30萬詐款，於是成立專案小組追查，並報請高雄地檢署指揮偵辦。

警方1月30日起陸續查獲車手陳姓男子 （28歲）、鍾姓男子 （22歲）；經向上溯源又陸續查獲蔡姓男 （30歲）、車手頭王姓男子（31歲）、負責車手招募及交卡的吳姓男子（35歲）等犯嫌到案。

警方持續溯源發現，上游盤口為彭姓男子（37歲），追查發現彭和共犯落腳在台南市北區大興街、安平區育平二街一帶的鐵皮屋是詐團水房所在， 28日晚間8時許，由荷槍實彈的特勤人員先行攻堅。

警方破門後，進入鐵皮屋內，發現左、右各有兩間及三間房間，在右一逮獲蘇姓（27歲）和陳姓男子（27歲），另在第3間房逮獲彭男（37歲）。

警方在第二間房破門時，發現有人在門後阻擋，持破門器破門後，60歲的陳姓男子還以手擋住，其餘1女2男則在旁看傻眼，警方見陳男阻擋警方執行公務，當場將他壓制。

現場包括彭男等11人被警方帶回查辦，其中彭因經營水防詐騙，卻否認，被高雄地檢署依詐欺、違反洗錢防制法等罪聲押獲准。

未料，當時在屋內賭博、自稱是台商的陳姓男子，事後卻透過台南市議員出面，聲稱自己遭警方踹打，鳳山警分局警方今公布監視畫面，證明陳當時的確整個人擋在門後阻擋警方破門。

警方表示，當時陳男表示希望叫救護車，於是撥打119請救護車到場，但救護員抵達後檢查陳的身體並替其量血壓，發現僅血壓稍微高一些，因身體無大礙，救護員先行離去；由於陳賭博麻將桌現場並無抽頭盈利，亦非公共場所，因此未偵辦賭博。

警方強調，執法均按規定，並無陳所指將他壓在地上踹一事，若陳提告，會將影像提供給檢方查證。

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