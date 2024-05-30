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機車狂飆國3橫跨4縣市 衝越警攔截點遭送辦

中央社／ 台南30日電

洪姓女子騎機車疑誤闖國道3號，從嘉義縣中埔鄉一路狂飆130公里到屏東縣東港鎮，橫跨4縣市，期間還衝越國道警察設下的攔截點，最終在大鵬灣出口處自動停靠，警方訊後送辦。

內政部警政署國道公路警察局第八公路警察大隊昨天下午1時55分獲報，國3南向302公里處（中埔）有1輛機車疑誤闖，立刻派4輛巡邏車攔查。

國道警察部署4車8人在國3南向340公里處、封閉車道設攔截點，但這輛機車利用車間縫隙衝越攔截點，持續往南狂飆，巡邏車只好尾隨及阻絕車流，避免發生事故。

這輛機車下午3時21分在國3南向末端大鵬灣出口處（東港）自行停靠路邊，警方隨即趨前盤查。

警方初步調查，44歲洪姓女子騎機車從國3中埔交流道進高速公路持續往南，未明確表達誤闖及拒絕接受攔查原因，也不願告知目的地，酒測值0。警方訊後舉發，且依公共危險罪嫌移送台灣嘉義地方檢察署偵辦。

國道警表示，機車駕駛人如果誤上國道，應立刻停靠路肩或避車彎，人員到護欄外安全地點後撥1968通報相關單位協助。

此外，普通重型機車違規行駛高速公路，處新台幣3000元到6000元罰鍰；肇事致人重傷者，吊扣駕駛執照3個月到6個月；肇事致人死亡者，吊銷駕照。如果沿途規避、拒絕停車受檢，依中華民國刑法處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

中埔 國道 警察

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