影／移工失聯800多天…偷同鄉車四處竄 栽在台中酒駕大執法

越南籍阮姓移工在台非法工作，已經和原雇主失聯2年長達800多天，台中市警局交通大隊執行酒駕大執法取締時，發現阮男經過攔檢點刻意閃躲、又消極不配合，一查才發現他除了失聯身分，還騎著偷來的機車四處遊蕩，除依竊盜罪嫌移送偵辦，同時也交由移民署人員處置。

台中交大指出，第一中隊小隊長張省堯、警員陳尚揚5月21日晚上8點多在神岡區崇德路執行取締酒駕勤務，見1名外籍移工經過攔檢點時刻意閃躲，行徑相當詭異。

警方表示，當下詢問阮男時，他不但四處張望，又消極不願配合，要求他熄火停靠路邊查驗身分，一比對阮的證件才發現他騎的機車是通報失竊車輛，告知他權利事項後，隨即依竊盜現行犯逮捕。

未料阮男仍持續藉故拖延，遲遲不肯交出證件，警方懷疑他可能是失聯移工，後續再帶往移民署查驗身分，這才驚覺他是逾期居留在國內長達800多天的移工，後續交由專勤隊處理。