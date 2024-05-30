高雄工人摔落電梯井慘死 老闆甩鍋「不是雇主」被檢方打臉
高雄鹽埕區一處透天建案去年7月發生公安意外，蘇姓裝潢工人從15公尺高的電梯井摔到一樓，送醫急救後宣告不治，檢警調查時，蘇男的吳姓雇主還甩鍋，稱蘇男不是他的員工，但檢方不採信他說法，認定吳男沒提供安全必要措施，存有過失，偵結將吳男起訴。
檢警調查，蘇男受吳男雇用到鹽埕區的工地裝潢，去年7月22日下午3時許，蘇男在電梯井旁進行封牆裝潢時，不慎從15公尺高的電梯井摔落地面，當時其他工人見狀隨即通報消防局將蘇男送醫。
蘇送醫急救約半小時，因多重性外傷造成重傷，急救後宣告不治，蘇男家屬質疑工地有疏失，對吳男提告過失致死。
雄檢偵辦時，檢方發現工地電梯井旁的護欄，因木工施作被拆除，吳男身為雇主，卻未確實監督護欄有無拆除必要，且現場也未提供安全帽、安全帶給蘇男，害蘇男摔落電梯井慘死。
吳男在檢方偵訊時，還辯稱自己不是雇主，不需要負工地注意義務，但檢方認為，吳男經營的營造公司，負責現場施工進度、工程品質監督等工作，且依據其他工人證詞，現場工人均由吳男提供報酬。
檢方綜合事證，認定吳男身為蘇男雇主，卻未在工地提供必要安全措施，且未落實工地安全監督，應負起刑事責任，偵結依過失致死罪嫌將他起訴。
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