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英勇救人！苗縣高中生林雅各6度衝入火場救出受困老翁

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市親民路昨天凌晨4點多發生住宅火警，興華高中二年級學生林雅各到附近超商買早餐，聞到焦味發現火警，且火場屋內有敲打聲響，他6度衝入屋內救人，終於成功救出70歲的賴姓屋主，但出來後也不支倒地，和賴姓老翁都因嗆傷被送往為恭醫院接受高壓氧治療，縣長鍾東錦得知林雅各英勇救人的事蹟，下午將前往醫院探訪，林雅各住院醫藥費等相關費用，縣府將全額支付。

興華高中校長胡文生說，昨天凌晨4點多，林雅各起床去住家附近7-11買早餐，買完準備去晨操，結果聞到燒焦味，發現7-11旁邊的民宅冒煙，林雅各立即請超商店員幫忙報警，因聽見火場內有求救的敲打聲，趕緊到屋內找人，但2次都沒找到人，第3次發現老人家的位置，但濃煙太嗆鼻又跑出來喘口氣，直到第6次進入火場終於將賴姓老翁背出來，但兩人都因吸入太多濃煙，林雅各走到超商門口時，也倒地昏厥，清醒時發現人已在醫院。

胡文生說，林雅各是原住民，也是學校角力隊選手，家境清寒，是低收入戶，他不顧自身危險，英勇救出老翁的事蹟讓師生都感動；超商黃姓店員也是林雅各的朋友，在第一時間也充分發揮救人精神。

苗栗縣消防局表示，昨天凌晨4點43分接獲親民路住宅火警，派遣頭份、三灣、竹南消防車6輛，消防人員21人趕往，火警現場是兩層樓的透天厝，一樓冒白煙沒有明火，70歲賴姓男屋主在救災車組到達已脫困，無明顯外傷，但他與林雅各都吸入濃煙受到嗆傷，送醫治療，火警現場處理約1小時結束任務返隊。

苗栗縣頭份市親民路昨天凌晨4點多發生住宅火警，受困的70歲屋主在消防隊趕抵前已獲救脫困。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市親民路昨天凌晨4點多發生住宅火警，受困的70歲屋主在消防隊趕抵前已獲救脫困。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市親民路昨天凌晨4點多發生住宅火警，受困的70歲屋主在消防隊趕抵前已獲救脫困。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市親民路昨天凌晨4點多發生住宅火警，受困的70歲屋主在消防隊趕抵前已獲救脫困。圖／苗栗縣消防局提供
頭份市興華高二年級學生林雅各昨天凌晨發現火警，6度衝入火場將70歲賴姓老翁救出。圖／興華高中提供
頭份市興華高二年級學生林雅各昨天凌晨發現火警，6度衝入火場將70歲賴姓老翁救出。圖／興華高中提供
苗栗縣頭份市親民路昨天凌晨4點多發生住宅火警，受困的70歲屋主在消防隊趕抵前已獲救脫困。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市親民路昨天凌晨4點多發生住宅火警，受困的70歲屋主在消防隊趕抵前已獲救脫困。圖／苗栗縣消防局提供

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