好比「葉問」…他72秒狠毆49下打死街友 一二審都判15年

台中黃姓遊民1994年就曾因朝人賞耳光、猛力推，害對方重摔死亡，他前年11月又因酒後情緒失控，活活打死另名廖姓街友，檢方發現他72秒內攻擊49下以葉問作比喻。台中地院一審國民法官審理後，去年12月依殺人罪判黃有期徒刑15年，全案上訴，台中高分院今駁回，仍可上訴。

台中地檢起訴指出，黃男（61歲）2022年11月5日在東區富台東街國宅外，酒後因「請抽菸、喝酒」和廖衝突，黃徒手痛毆還拿米酒玻璃瓶朝廖頭部攻擊打死他，依殺人罪嫌起訴，移審後是台中地院第2件國民法官審理案。

中院一審國民法庭開庭時，檢方播放監視器清楚拍下，黃朝廖痛毆、拿米酒瓶敲頭又揮拳揍頭臉，廖整個人倒地後，黃還以左手扶著牆壁，雙腳輪流猛力狠踹廖，見對方滿臉也不停止，72秒內就攻擊49下，公訴檢察官以葉問做比喻，但表示葉問打人也不會打頭，黃猛毆、狠踹頭臉，手段惡劣。

檢方也說，黃男手段凶殘、廖傷勢嚴重及目擊民眾態度，均可證黃有殺人的間接故意，且黃1994年就曾因朝人搧耳光、用力推，害對方向後摔撞到頭死亡，因此被依傷害致死判3年9月，清楚行為違法，構成殺人罪。

公設辯護替黃男主張，黃是高雄新興人，50歲北漂台中就業認識同是高雄人的廖男，2人有同是天涯淪落人情誼相識成朋友，黃在工地上班日薪1000元至1200元，還會買菸、酒請廖，另外拿200元至300元的生活費給他，主張黃無殺人犯意。

一審認為黃男符合累犯予以加重，並考量刑法第57條量刑事由後，依殺人罪判黃有期徒刑15年，但認無褫奪公權必要，全案上訴後，台中高分院二審今判處駁回。

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