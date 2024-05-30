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學甲瀝青廠7層樓高加熱爐起火冒煙 警消出動雲梯車灌救

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市學甲區一處瀝青工廠今天早上傳出火警，警消據報到場發現是廠區瀝青加熱爐冒出陣陣白煙，但加熱爐高度達22公尺高，趕緊呼叫雲梯車救援，兵分兩路，一方從雲梯車上射水，另一批人攀上高塔拉水線灌救，即時將設備降溫，並未造成損害。

南市消防局30日7時26分接獲報案，學甲往下營174線上綠色隧道旁永瀝瀝青工廠傳出火警，派遣學甲中隊、學甲分隊馳援，進入廠區後發現疑似瀝青乾燥爐加熱槽瓦斯管線出問題，發生火勢造成溫度升高，廠方無法降溫故尋求消防人員協助。

由於加熱爐約7層樓高，消防局加派佳里分隊雲梯車支援，雲梯車最最大角度上升可達32公尺，從制高點拉水線射水，另批消防人員再徒步爬上塔頂，以工具打開破口灌水降溫，火勢在30分鐘內撲滅，仍留分隊人員在場戒護。

台南學甲瀝青工廠瀝青乾燥爐的瀝青加熱槽起火，警消出動雲梯車灌救。圖／民眾提供
台南學甲瀝青工廠瀝青乾燥爐的瀝青加熱槽起火，警消出動雲梯車灌救。圖／民眾提供
台南學甲瀝青工廠瀝青乾燥爐的瀝青加熱槽起火，警消出動雲梯車，同時另批人員爬上槽頂灌救。圖／民眾提供
台南學甲瀝青工廠瀝青乾燥爐的瀝青加熱槽起火，警消出動雲梯車，同時另批人員爬上槽頂灌救。圖／民眾提供
台南學甲瀝青工廠瀝青乾燥爐的瀝青加熱槽起火，警消出動雲梯車灌救。圖／民眾提供
台南學甲瀝青工廠瀝青乾燥爐的瀝青加熱槽起火，警消出動雲梯車灌救。圖／民眾提供

瀝青 綠色隧道

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