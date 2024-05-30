學甲瀝青廠7層樓高加熱爐起火冒煙 警消出動雲梯車灌救

台南市學甲區一處瀝青工廠今天早上傳出火警，警消據報到場發現是廠區瀝青加熱爐冒出陣陣白煙，但加熱爐高度達22公尺高，趕緊呼叫雲梯車救援，兵分兩路，一方從雲梯車上射水，另一批人攀上高塔拉水線灌救，即時將設備降溫，並未造成損害。

南市消防局30日7時26分接獲報案，學甲往下營174線上綠色隧道旁永瀝瀝青工廠傳出火警，派遣學甲中隊、學甲分隊馳援，進入廠區後發現疑似瀝青乾燥爐加熱槽瓦斯管線出問題，發生火勢造成溫度升高，廠方無法降溫故尋求消防人員協助。