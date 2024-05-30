聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南55歲男放火燒自家宮廟 全身燒燙傷命危
台南市將軍區馬沙溝一處私人宮廟凌晨突然竄出無名火，警消據報趕到現場，宮廟一樓已經陷入火海，火勢控制後在附近還發現一名全身燒燙傷的吳姓男子，一查才發現吳男與母親吵架後怒嗆要放火，該處宮廟就起火，吳男全身燒燙傷嚴重送永康奇美醫院救治。
台南市消防局30日凌晨3時09分接獲報案，將軍區馬沙溝長沙里名為龍德宮的私人宮廟失火，派遣學甲中隊、將軍消防分隊馳援，到場後整棟RC建物1樓已經著火，立刻布水線灌救。
火勢在3時43分撲滅，消防人員進行排煙並入內搜索，又在附近找到全身75％燒燙傷的55歲吳姓男子，將他送往永康奇美醫院，有生命危險仍在救治中。
警方初步調查，發現吳男住在龍德宮內，事發前他曾經與住在對面的媽媽大吵一架，又嚷嚷著要放火，最後跑回宮廟裡點燃雜物，引發火勢，後續將由轄區學甲警分局偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言