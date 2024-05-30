台南55歲男放火燒自家宮廟 全身燒燙傷命危

台南市將軍區馬沙溝一處私人宮廟凌晨突然竄出無名火，警消據報趕到現場，宮廟一樓已經陷入火海，火勢控制後在附近還發現一名全身燒燙傷的吳姓男子，一查才發現吳男與母親吵架後怒嗆要放火，該處宮廟就起火，吳男全身燒燙傷嚴重送永康奇美醫院救治。

台南市消防局30日凌晨3時09分接獲報案，將軍區馬沙溝長沙里名為龍德宮的私人宮廟失火，派遣學甲中隊、將軍消防分隊馳援，到場後整棟RC建物1樓已經著火，立刻布水線灌救。

火勢在3時43分撲滅，消防人員進行排煙並入內搜索，又在附近找到全身75％燒燙傷的55歲吳姓男子，將他送往永康奇美醫院，有生命危險仍在救治中。