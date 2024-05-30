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苗栗縣議員銀樓搶案4小時破案 逮4人現場曝光

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣議員曾美露開設銀樓昨晚遭搶案，警方專案小組1個小時鎖定張姓主嫌，4個小時後在國道3號清水服務區逮捕張男等4人，4人被警方壓制時還裝蒜，全案依竊盜及搶奪罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押。

苗栗警察分局今天上午9點宣布偵破曾美露銀樓遭搶案，警方指出，昨天晚上7點22分接獲報案銀樓遭搶，歹徒得手金飾約9兩餘，價值90餘萬元，隨後搭乘接應車輛逃逸，縣警察局長陳世煌率員到場，並指示刑警大隊、苗栗分局成立專案小組偵辦。

專案小組1小時內即鎖定下手行搶的張姓（32歲）男子涉嫌重大，今天凌震零時6分餘，在國3清水服務區停車場查獲張男，及同夥楊姓（31歲）、劉姓（31歲）及李姓（24歲），立即壓制逮捕，取獲遭搶的44個戒指、6兩餘，變賣金飾後贓款21萬餘元，及手機5支等贓證物。

警方調查，張男及楊男先在苗栗市竊取車牌，懸掛在作案車輛，隨後到公館鄉曾美露在市區經營的銀樓，由張男佯稱需購買金飾，在店家提供金飾供其挑選之際，趁店家不及防備隨即搶奪金飾離開，得手後由楊男駕駛車輛在路邊接應，再逃往銅鑼方向與劉姓及李姓男子會合，駕駛另一車輛逃往台中市逃逸。

警方接獲報案立即調閱相關監錄影像，經確認身分後並以車追人，在國3清水服務區停車場逮捕張男等4人蹤跡，全案在發生4個多小時即偵破，苗栗分局表示，歹徒在純樸的客家庄作案，造成人心惶惶。

全案破案契機除了受害商家在第一時間報案外，警方在最短時間迅速集結警力，及刑警大隊全力支援，再加上運用科技偵查，鎖定張男等4人，終將歹徒當場制伏緝獲歸案，安定地方民心。

苗栗縣議員曾美露開設銀樓昨晚遭搶案，警方專案小組4個小時後在國道3號清水服務區逮捕4人，查獲贓證物。圖／苗栗警察分局提供
苗栗縣議員曾美露開設銀樓昨晚遭搶案，警方專案小組4個小時後在國道3號清水服務區逮捕4人，查獲贓證物。圖／苗栗警察分局提供
苗栗縣議員曾美露開設銀樓昨晚遭搶案，警方專案小組4個小時後在國道3號清水服務區逮捕4人破案。圖／苗栗警察分局提供
苗栗縣議員曾美露開設銀樓昨晚遭搶案，警方專案小組4個小時後在國道3號清水服務區逮捕4人破案。圖／苗栗警察分局提供

警察 金飾 銀樓

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