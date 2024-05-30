新竹某國小驚傳男子校門前揮刀 警衛遭砍傷引發恐慌
新竹縣新豐鄉某國小昨天上午上學時段，突然出現一名持鐮刀男子，在校門口前與警衛發生爭執，男子揮刀劃傷警衛，嚇得老師立刻報警，不過校方出面解釋，事發是警衛與揮刀男之間有誤會，與學生無關，已完成校安通報並加強校園門禁。
據了解，這名揮刀的70歲男子疑似是因感情因素，懷疑警衛與妻子有染，因此才會選擇持家中常見的農用鐮刀，跑到學校找該名警衛理論，但因事發當下為上學時段，不少學生全程目睹揮刀，嚇得逃竄向老師求救。
因事發後學生們告知家長校園發生揮刀傷人事件，一度引起家長群恐慌，更傳原本嫌犯是持刀包圍孩童，警衛為救孩童而遭刺傷。不過校長說明，這起事件與學生無關，並指網路流傳訊息有誤，並無孩童安全遭威脅，請家長放心。
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