新竹某國小驚傳男子校門前揮刀 警衛遭砍傷引發恐慌

新竹縣新豐鄉某國小昨天上午上學時段，突然出現一名持鐮刀男子，在校門口前與警衛發生爭執，男子揮刀劃傷警衛，嚇得老師立刻報警，不過校方出面解釋，事發是警衛與揮刀男之間有誤會，與學生無關，已完成校安通報並加強校園門禁。

據了解，這名揮刀的70歲男子疑似是因感情因素，懷疑警衛與妻子有染，因此才會選擇持家中常見的農用鐮刀，跑到學校找該名警衛理論，但因事發當下為上學時段，不少學生全程目睹揮刀，嚇得逃竄向老師求救。