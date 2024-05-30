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苗栗縣議員銀樓遭搶63個戒指 警方4小時逮4人破案
苗栗縣議員曾美露在公館鄉市區開設的銀樓，昨天晚間遭假買金飾真強盜63個戒指，警方漏夜追緝，4小時後在國道3號清水服務區逮捕4人，追回40多個戒指，疑似銷贓20多萬元，正進一步釐清犯案動機。
曾美露的銀樓昨晚遭一名年輕男子進入店內，佯稱要買戒指，趁不注意時整盤63個戒指搶走逃逸，損失80多萬元，警方組成專案小組以車追人，昨天深夜在國3服務區逮捕4人。
警方初步調查，進入銀樓店內的男子得手後，搭上接應的白色BMW轎車逃逸，先到國道1號銅鑼交流道附近棄車，再搭上黑色賓士車到台中市銷贓，4人再轉往清水服務區，專案小組鎖定車號，昨天深夜11點多逮捕4人，追回40多個戒指，疑似銷贓20多萬元。
縣議員銀樓遭搶案震驚社會，警方初步研判4人應是預謀犯案，沒想到剛好是曾美露看店，全案依強盜罪嫌偵辦，報請苗栗地檢署檢察官指揮，警方逮捕4人，請示檢察官稍晚會發布破案。
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