苗栗縣議員銀樓遭搶63個戒指 警方4小時逮4人破案

苗栗縣議員曾美露在公館鄉市區開設的銀樓，昨天晚間遭假買金飾真強盜63個戒指，警方漏夜追緝，4小時後在國道3號清水服務區逮捕4人，追回40多個戒指，疑似銷贓20多萬元，正進一步釐清犯案動機。

曾美露的銀樓昨晚遭一名年輕男子進入店內，佯稱要買戒指，趁不注意時整盤63個戒指搶走逃逸，損失80多萬元，警方組成專案小組以車追人，昨天深夜在國3服務區逮捕4人。

警方初步調查，進入銀樓店內的男子得手後，搭上接應的白色BMW轎車逃逸，先到國道1號銅鑼交流道附近棄車，再搭上黑色賓士車到台中市銷贓，4人再轉往清水服務區，專案小組鎖定車號，昨天深夜11點多逮捕4人，追回40多個戒指，疑似銷贓20多萬元。