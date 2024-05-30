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亂射BB彈？女捷運公園散步大腿突刺痛瘀青滲血 警：衣物無鉛銅反應
台北市一名女子在北投捷運站下方公園散步，行經中央南路一段197巷內，突然聽到「啵」一聲，感到左大腿刺痛，回家更衣時發現大腿瘀青滲血，報案懷疑遭人亂射BB彈。北投警方獲報到現場搜索2小時沒發現異常物品，鑑識採驗女子衣物也無鉛銅反應，將加強周邊巡邏，維護市民安全。
北投警方指出，5月28日晚上6點56分許，女子經過央南路一段197巷內時突感左大腿刺痛，當下低頭查看沒有異物，回家後發現大腿外側有瘀青及擦傷，直覺是BB彈所致，打電話報案且自行就醫。
警方到場查訪及地毯式搜索約2小時，未發現BB彈等可疑物品，現場水泥地無遭射擊痕跡，鑑識採驗女子所穿的衣物也無鉛銅反應。
警方表示，此傷害案依規定受理，將持續加強周邊巡邏，以維市民安全，民眾如有發現可疑之人事物或不法情事，請立即撥打110報案專線，警方將立即到場處理。
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