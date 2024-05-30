越南外配抱女嬰流浪七堵火車站 社工安置她說心酸原因

基隆市七堵火車站29日出現一名越南籍外配在大廳流浪，懷中抱著一名幼嬰，手邊帶著一堆雜物，旁邊有多個街友，清潔人員原本要將雜物清除，後來發現女子處境加以協助，市府家防中心社工趕至，將母女帶至庇護所安置，才讓她有一個安全的去處。40多歲女外配說，和老公爭吵、難溝通才離家出走，想要搬去別地方。

七堵火車站平時有很多通勤人潮，也有一些街友會徘徊聚集大廳、角落蜷縮。不過，昨天出現一名女子，懷中還抱著一名女嬰，斜躺在車站門口旁，令人心疼，旁邊有一些街友，民眾好奇她怎會出現其中。

據指出，車站大廳一名清潔婦推垃圾車，看到她身旁有一些雜物，原本是要去清理，但該女說是她從家中帶出來的家當，並娓娓道出，是離家出走，不知去哪裡，才在車站流浪。

女清潔人員好心帶她到車站內的七堵鐵路派出所求助，社會局接獲通知後趕至處理。女外配說，雜物是她生活物品，她老公60多歲，不好溝通，常吵架，才跑出來，要搬去別地方。

基隆市社工科代理科長許椀喻表示，原籍越南已歸化台灣籍的女子，因為和配偶有爭執，帶著一名幼嬰離家出走，在七堵火車站，被善心人士帶至鐵路警局七堵派出所，市府家防中心社工獲報後立即趕至，協助母女住進庇護所，目前母女均安，獲得很好的照顧，未來會協助其需求，提供安全計畫、司法、心理或就業的協助服務。