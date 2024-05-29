2男涉當街亮槍：配合一下！逼上車談判討債 恐嚇罪函辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

已婚49歲陳姓男子日前報案，遭陌生男子亮槍恐嚇「你配合一下」被帶上車談話約10分鐘，導致他心生畏懼報案提告。內湖警方循線偵辦，37歲蔡姓男子和其40歲蔡姓朋友，疑聽從47歲林女指示找陳男討債，日前持搜索票在新北林口區查獲2人到案，查扣1把無殺傷力空氣槍，全案依妨害自由、恐嚇罪嫌函送法辦。

警方指出，今年5月6日晚上陳男在下班途中，走在北市民權東路六段巷弄，突然遭2名陌生男子攔下，其中蔡男的袋子裡放有槍枝，蔡男涉嫌亮槍稱「你配合一下！」要求陳男上車，並在車上提出陳男和女密友林女有債務糾紛，但陳男否認，拒絕簽下本票，隨即下車，立即赴派出所報案。

警方獲報後成立專案小組，循線追查，查獲蔡男等人住在新北林口，疑有槍械，5月16日持搜索票前往查緝，查扣蔡男2人到案，並從後車廂查扣作案用的空氣手槍，全案依妨害自由、恐嚇罪嫌，函送士林地檢署偵辦。

內湖分局呼籲，遇有糾紛事件應保持理性，尋求正當途徑解決，切勿私下尋隙及假借他人暴力處理，衍生不必要的麻煩，警方對於暴力零容忍，面對不法暴力行為，絕對嚴懲查辦到底！

警方查獲空氣手槍。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲空氣手槍。記者蕭雅娟／翻攝
陳男控蔡男亮槍，恐嚇他上車談判、逼簽本票。記者蕭雅娟／翻攝
陳男控蔡男亮槍，恐嚇他上車談判、逼簽本票。記者蕭雅娟／翻攝

內湖 恐嚇 新北

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