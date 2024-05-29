假買金戒真強盜！苗縣議員銀樓63枚戒指全被搶 損失80多萬急報案

苗栗縣議員曾美露在公館鄉市區開設的銀樓，今天晚間遭至少2名歹徒假買金飾真強盜後逃逸，整盤63個戒指被搶走，損失80多萬元，警方獲報組成專案小組全力追捕中。

警方調查，曾美露今天晚間7點20分左右在銀樓看店，一名年輕男子進入店內，佯稱要買戒指，曾美露端出一盤戒指供選購，男子趁曾美露計價不注意時整盤搶走，男子搭乘在門外接應的白色轎車往苗栗市方向逃逸，曾美露追趕不及。