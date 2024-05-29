台中澄清醫院前員工闖急診室 徒手毆打9名醫護遭法辦
向姓男子今天闖入台中澄清綜合醫院平等院區急診室，徒手對多名醫護人員攻擊造成9人受傷，警方到場將向男逮捕，經調查他為前員工，涉案原因待釐清，全案將依違反醫療法罪嫌送辦。
台中市警察局第一分局今天表示，繼中派出所今天上午8時41分獲報，位於中區平等街的澄清綜合醫院平等院區急診室內，有1名男子鬧事並毆打多名醫護人員，立即派員到場處理。
警方調查，49歲向姓男子為醫院前員工，進入急診室及大廳櫃台，徒手毆打醫護人員共9人，均造成表皮擦挫輕傷、無大礙，他並毀損大廳櫃台的塑膠隔板、立牌等物。
警方到場後，立即將向男依現行犯逮捕，涉案動機仍待釐清，後續將依違反醫療法罪嫌移送台中地檢署偵辦。
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