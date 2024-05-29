太陽聯盟總裁吳桐潭告別式地點曝光 料各幫「元老級」人物齊聚弔唁

國內本省掛最大幫派天道盟創始人之一、被奉為太陽聯盟（太陽會前身）總裁的吳桐潭22日晚台大病逝，今天有民眾發現，基隆六合停車場開始搭建告別式靈堂。據了解，告別式預計在7月9日舉行，屆時各幫眾、山頭、企業「元老級」人物將齊聚弔唁，警方將嚴陣以待。

天道盟太陽會精神領袖吳桐潭，目前暫冰存板殯，近日移置到基隆，據太陽成員表示，目前已敲定7月9日在基隆舉行告別式，目前搭建籌設中。公祭場合目前已在六合停車場搭建，此處為台肥廢棄舊址空地，為基隆最大一處空地，歷年來大型活動、選舉造勢等多在此處舉辦，視野廣闊，也是風水寶地。

今天民眾發現告別式開始搭設，黑色為底，寫著緬懷、追思吳桐潭總裁，左邊寫有「桐迎朝日，光映雨都盟；潭心見月，澤蔭北基昇」，右邊寫「一路順風，永遠懷念」。

吳桐潭長期洗腎，22日因腎衰竭引發腸道細菌感染，在台大病逝，享壽75歲，第一時間移靈板橋新月會館，家屬和太陽聯盟成員籌辦治喪事宜。有太陽聯盟成員表示，將會辦成基隆史上最大場告別式。今天已見到搭建人員忙著搭建靈堂，忙進忙出，靈堂外觀氣勢壯觀，經過民都很好奇。

據指出，吳桐潭1886年間，在台北看守所執行矯正處分時，與多人結盟成立天道盟，以對抗「外省掛」。眾人並各自成立分會，吳桐潭出任「太陽會」會長。吳桐潭一度避居海外，住在柬埔寨。返國後因案入獄，2011年5月假釋出獄。吳老家在基隆，住在台北，多活躍於北市，近年早已退出江湖事，但精神領袖地位仍備受尊崇。