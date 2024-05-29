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LED警示燈恐影響視線 中市警：使用影響最小模式
台中市警察局推出活動式LED車頂警示燈，台中市議員張家銨質疑，夜晚中，強光閃爍恐造成用路人眼睛不適，警察局長李文章表示，實際測試後，會使用對用路人視覺影響最小模式。
台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨市議員張家銨質詢指出，台中市警察局近日採購多功能活動式車頂LED警示燈，她質疑過去「爆閃燈」嚴重影響駕駛視線的事件被廣泛討論，警察局現在自行開發這個產品，是否會對用路人的眼睛造成影響。
張家銨提到，接獲許多基層員警反應，自從多了活動式LED車頂警示燈新設備，增加出勤需攜帶的設備。以酒測路檢為例，本就需要攜帶酒測器、三角錐，警示牌、員警肩燈等設備，現在還要增加一個活動式LED車頂警示燈，後車廂恐怕放不下。
李文章表示，警示燈主要用途包括路上發生車禍時，為避免發生二次車禍，員警可架設警示燈，以提醒後方用路人注意，另也用於酒駕取締勤務。此裝備為警察局內部員警提出的建議，開會也討論過巡邏車是否能裝下警示燈，員警認為沒問題。
至於警示燈太亮，容易影響用路人視力一事，李文章指出，該警示燈有4種閃燈模式，將會實際測試，使用對用路人視覺影響最小的模式。
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