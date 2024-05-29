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旅台港女25萬台幣存銀行僅剩5元：一年多時間遭分成400多筆轉出

香港01／ 撰文：朱加樟

一名旅台香港女子2020年在台灣的中信銀行存有25萬元新台幣，之後因疫情離開台灣，直到近來需要用錢返台查詢，卻驚見25萬元被分成400多筆轉出，帳戶僅剩5元。（影片截圖）
一名旅台香港女子2020年在台灣的中信銀行存有25萬元新台幣，之後因疫情離開台灣，直到近來需要用錢返台查詢，卻驚見25萬元被分成400多筆轉出，帳戶僅剩5元。（影片截圖）
根據台媒《東森新聞》28日報導，一名旅台香港女子2020年在台灣的中信銀行存有25萬元（新台幣，下同，折合約6.4萬港幣），之後因疫情離開台灣，直到近來需要用錢返台查詢，卻驚見25萬元被分成400多筆轉出，帳戶僅剩5元，並指銀行對此居然無法給出答案。

報導指，來自香港的葉姓女子原計劃在台開設餐廳，而在台灣的中信銀行開戶，且自2020年9月存入一筆7.4萬元後，就從未動用該帳戶內總共25萬元資金。怎料最近為了替小孩繳學費，想起該帳戶並查詢金額，竟發現帳戶僅剩5元。

葉女表示，原本打算等疫情結束再處理這筆錢，也認為「錢放在銀行肯定是很安全」，卻發現帳戶在2022年6月至2023年9月期間，出現多達400多筆交易紀錄，帳戶剩餘金額也從25萬元暴跌到只剩5元。

葉女強調，自己從沒刷過卡，也不知道可以刷，如今為了帳戶金額問題，從回台灣的第1天東奔西跑到現在，銀行卻給不出個答案還踢皮球，儘管已經報警，仍擔心「每個抓不到，你們銀行就每個都不用賠，是這樣嗎？是這樣不負責任嗎」？指控銀行沒有解決問題的誠意。

對此，中信銀行回應稱，每個月都有向葉女發信、發短訊通知，但葉女沒有回應，且爭議款項需在交易後120天內提出，現今已超出期限，後續如有司法調查，將會全力配合。

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文章授權轉載自《香港01》

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