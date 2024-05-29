友誼小船破裂！麻將會館上演全武行 他連揮8拳狂揍麻吉

桃園一間麻將會館昨發生2名同行年輕男子打麻將時，疑似發生口角爭執，結果友誼小船說翻就翻，當場上演全武行大打出手，嚇壞眾人。對此警方表示未接獲報案，但平時就有告誡業者，若遇糾紛第一時間就該通報，將主動介入調查並查處。

昨一行人到桃園區南平路某麻將會館消費，過程中2名年輕男子同桌打麻將，一言不合起爭執，雙方都站起來爭鋒相對，下秒其中一名灰衣男突站起來狂揍黑衣友人，每每揮拳就飆一聲國罵，連續猛揍8拳，被打的黑衣男子則出手抵擋，以手勾住對方脖子，雙方交纏扭打至走道，其他人見狀後出聲制止，喊「幹什麼，流血了不要這樣子，好朋友再打就叫警察」，還有人在旁邊偷笑幸災樂禍。