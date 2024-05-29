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影／閃不及！婦逢甲商圈雙白線區「鬼切」 19歲科大生慘遭擊落畫面曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓婦人在昨天下午騎機車行經逢甲商圈時，直接從外側車道切入內側車道，但該處是雙白線禁止切換車道區域，後方張姓男大生騎重機行經該處，閃避不及，直接撞上，釀成張女、張男二人受傷，警方初步調查，肇因是違反禁止變換車道標線，詳細的肇事原因有待後續調查。

經查，張姓婦人（62歲）在昨天下午5時許，騎機車沿福星北路中間車道，左轉文華路138巷方向行駛，張姓男大生（19歲）沿福星北路內側車道往福星路方向行駛，張婦疑突然從外側車道切入內側車道，張男反應不及，直接撞上。

第六警分局交通分隊獲報到場，二人手腳都有擦挫傷、兩車車頭、車身都有受損，酒精濃度為0，初判是張女違反禁止變換車道標線釀禍，張男有無肇事原因，將帶交大事故組後續釐清。

台中市張姓婦人在昨天下午騎機車行經逢甲商圈時，在雙白線區域切換車道，後方張男騎機車閃避不及撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓婦人在昨天下午騎機車行經逢甲商圈時，在雙白線區域切換車道，後方張男騎機車閃避不及撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓婦人在昨天下午騎機車行經逢甲商圈時，在雙白線區域切換車道，後方張男騎機車閃避不及撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓婦人在昨天下午騎機車行經逢甲商圈時，在雙白線區域切換車道，後方張男騎機車閃避不及撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓婦人在昨天下午騎機車行經逢甲商圈時，在雙白線區域切換車道，後方張男騎機車閃避不及撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓婦人在昨天下午騎機車行經逢甲商圈時，在雙白線區域切換車道，後方張男騎機車閃避不及撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓婦人在昨天下午騎機車行經逢甲商圈時，在雙白線區域切換車道，後方張男騎機車閃避不及撞上。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓婦人在昨天下午騎機車行經逢甲商圈時，在雙白線區域切換車道，後方張男騎機車閃避不及撞上。記者陳宏睿／翻攝

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