影／閃不及！婦逢甲商圈雙白線區「鬼切」 19歲科大生慘遭擊落畫面曝

台中市張姓婦人在昨天下午騎機車行經逢甲商圈時，直接從外側車道切入內側車道，但該處是雙白線禁止切換車道區域，後方張姓男大生騎重機行經該處，閃避不及，直接撞上，釀成張女、張男二人受傷，警方初步調查，肇因是違反禁止變換車道標線，詳細的肇事原因有待後續調查。

經查，張姓婦人（62歲）在昨天下午5時許，騎機車沿福星北路中間車道，左轉文華路138巷方向行駛，張姓男大生（19歲）沿福星北路內側車道往福星路方向行駛，張婦疑突然從外側車道切入內側車道，張男反應不及，直接撞上。