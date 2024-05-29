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汐止無照女駕駛逆向闖調撥車道 撞傷對向騎士恐吞25800元罰單

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區今天發生1件離譜車禍。50歲陳姓女子上午8時許開車行經汐止區大同路往基隆方向時，竟行駛入內側調撥車道，當場撞上對向1輛由41歲張姓男子騎乘的機車，張男人車倒地受傷。救護人員發現張男全身多處擦挫傷、右腳骨裂，立即將他送醫急救。警方調查發現陳女無照且逆向行駛，依法開單告發。

據了解，發生車禍的汐止區大同路一段時調撥時段為上午7時至9時，今天上午8時許家住高雄的陳姓女子開車北上來新北旅遊，行經該路段時因不熟路況誤走調撥車道，迎面撞上對向要前往北市上班的張姓騎士，導致張男右腳骨裂全身擦挫傷，所幸經送醫後已無大礙。

汐止警方到場採證調查後，發現陳女逆向行駛調撥車道違規行為明確，且目前是無照狀態，立即對陳女開單告發，無照部分將開罰2萬4千元，逆向行駛調撥車道最高可罰1800元，陳女恐將面臨2萬5800元罰款。

陳姓女駕駛逆向行駛調撥車道，撞傷對向騎士。記者黃子騰／翻攝
陳姓女駕駛逆向行駛調撥車道，撞傷對向騎士。記者黃子騰／翻攝
陳女表示因不熟路況才會誤闖調撥車道。記者黃子騰／翻攝
陳女表示因不熟路況才會誤闖調撥車道。記者黃子騰／翻攝

汐止 車道

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