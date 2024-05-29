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影／夜闖永和建築工地偷電纜線 3人竊盜集團鬼祟露餡...警當場查獲

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

黃姓男子夥同麥姓及蔡姓男子3人共組竊盜集團，昨晚侵入新北市一處建築工地涉嫌偷竊多綑電纜線，員警獲報當場查獲3人到案，警詢後今依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和警方昨天深夜11時許獲報，永和區保福路二段一處建築工地疑似有竊嫌闖入，員警獲報到場，確認工地內有不明人影晃動，前後包夾逮捕竊嫌黃姓男子（49歲）、麥姓（39歲）及蔡姓男子（47歲）3人。

據了解，黃男夥同麥姓及蔡姓男子3人共組竊盜集團，日前先到工地外觀察地形，昨晚由黃開車載麥與蔡男二人，破壞工地1樓後方帆布進入行竊電纜線。

警方在工地鷹架處起獲遭竊贓物電纜線共6綑，價值約6萬元，黃男3人落網後坦承犯行，警詢後今依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。永和警方呼籲，工地應雇請保全人員及裝置警報系統，對工地內擺放高價電纜線等施工設備，應規畫儲存空間並上鎖，以避免宵小覬覦。

黃姓男子夥同麥姓及蔡姓男子3人共組竊盜集團，昨晚侵入新北市一處建築工地涉嫌偷竊多捆電纜線，員警獲報當場查獲3人到案，警詢後今依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子夥同麥姓及蔡姓男子3人共組竊盜集團，昨晚侵入新北市一處建築工地涉嫌偷竊多捆電纜線，員警獲報當場查獲3人到案，警詢後今依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子夥同麥姓及蔡姓男子3人共組竊盜集團，昨晚侵入新北市一處建築工地涉嫌偷竊多捆電纜線，員警獲報當場查獲3人到案，警詢後今依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子夥同麥姓及蔡姓男子3人共組竊盜集團，昨晚侵入新北市一處建築工地涉嫌偷竊多捆電纜線，員警獲報當場查獲3人到案，警詢後今依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝

永和 竊盜

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