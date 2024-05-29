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韓籍女搭小黃遺失皮夾 警2小時找回、熱心運將無償載她回飯店
韓國籍金姓女子日前來台旅遊，搭計程車時不慎遺失皮包在計程車上，待回到飯店發現後，趕緊至700公尺外的派出所求助，她韓語、英語夾雜，員警雖然聽不懂，但靈機一動使用Google翻譯軟體順利對答，2小時後幫他找回皮夾，不只如此，小黃運將更熱心無償載她回飯店一程，堪稱另類的國民外交。
中正第一分局仁愛路派出所月初接獲報案，一名20多歲的韓國人金姓女子走進派出所神色慌張，警員柯正桓主動關心，沒想到對方講的是韓語混英語，一時語言不通，柯員靈機一動，拿出手機打開Google翻譯軟體操作。
通過翻譯軟體得知，原來金女跟友人來台旅遊，晚上搭計程車返回金山南路下榻飯店，卻不慎遺失錢包在車上，金女回到飯店房間發現，著急報警求助。
警方詢問下車地點，調閱監視器畫面根據計程車車牌、車行找到駕駛，致電運將詢問「有沒有找到客人遺失的皮夾？」運將清找座位底下，果然找到一個皮夾，初步檢視外觀確認是金女遺失。
運將告知載完旅客後，會幫忙送到仁愛路派出所，金女2小時內順利取回皮夾，確認財物無損，頻頻感謝員警的熱心幫忙，而運將得知她要回飯店，也熱心的「免收費」載他一程，堪稱警民聯手另類的國民外交。
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