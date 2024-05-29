影／深坑賓士車駕駛低頭撿保溫瓶 失控擦撞路邊車慘變「烏龜翻」

鄭姓男子今天上午開賓士車行經新北市深坑區文山路，疑低頭伸手撿拾東西，不慎失控擦撞路邊2輛汽車，當場翻車四輪朝天，所幸未受傷。警方依規定受理報案，鄭男酒測值為零。

新北市新店警方今天上午8時許獲報，深坑區文山路一段宇宙橋旁發生車禍事故，員警到場發現肇事加駛鄭姓男子（38歲）獨自一人駕駛賓士汽車，由石碇往台北市方向行駛，疑因低頭伸手撿掉落的保溫瓶，不慎擦撞停放路邊的計程車和銀色汽車共2輛車，鄭男的賓士車也因此翻車四輪朝天。