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影／深坑賓士車駕駛低頭撿保溫瓶 失控擦撞路邊車慘變「烏龜翻」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

鄭姓男子今天上午開賓士車行經新北市深坑區文山路，疑低頭伸手撿拾東西，不慎失控擦撞路邊2輛汽車，當場翻車四輪朝天，所幸未受傷。警方依規定受理報案，鄭男酒測值為零。

新北市新店警方今天上午8時許獲報，深坑區文山路一段宇宙橋旁發生車禍事故，員警到場發現肇事加駛鄭姓男子（38歲）獨自一人駕駛賓士汽車，由石碇往台北市方向行駛，疑因低頭伸手撿掉落的保溫瓶，不慎擦撞停放路邊的計程車和銀色汽車共2輛車，鄭男的賓士車也因此翻車四輪朝天。

警方到場時，鄭男已自行脫困並未受傷，鄭男酒測值零，現場無酒駕情事，警方後續依規定受理成案。據了解，鄭男為汽車修車廠員工，今早是要將客戶送修保養完的賓士車開回北市木柵區的營業處，準備交車還給客戶，沒想到一時疏忽，半路發生撞車意外，不僅客戶汽車受損還連帶波及兩輛汽車受害。

鄭姓男子今天上午開賓士車行經新北市深坑區文山路，疑低頭伸手撿拾東西，不慎失控擦撞路邊2輛汽車，當場翻車四輪朝天，所幸未受傷。記者王長鼎／翻攝
鄭姓男子今天上午開賓士車行經新北市深坑區文山路，疑低頭伸手撿拾東西，不慎失控擦撞路邊2輛汽車，當場翻車四輪朝天，所幸未受傷。記者王長鼎／翻攝
鄭姓男子今天上午開賓士車行經新北市深坑區文山路，疑低頭伸手撿拾東西，不慎失控擦撞路邊2輛汽車，當場翻車四輪朝天，所幸未受傷。記者王長鼎／翻攝
鄭姓男子今天上午開賓士車行經新北市深坑區文山路，疑低頭伸手撿拾東西，不慎失控擦撞路邊2輛汽車，當場翻車四輪朝天，所幸未受傷。記者王長鼎／翻攝
鄭姓男子今天上午開賓士車行經新北市深坑區文山路，疑低頭伸手撿拾東西，不慎失控擦撞路邊2輛汽車，當場翻車四輪朝天，所幸未受傷。記者王長鼎／翻攝
鄭姓男子今天上午開賓士車行經新北市深坑區文山路，疑低頭伸手撿拾東西，不慎失控擦撞路邊2輛汽車，當場翻車四輪朝天，所幸未受傷。記者王長鼎／翻攝

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