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南投警銀聯手防詐 4個月成功攔詐逾6千萬

中央社／ 南投縣29日電

南投警方防詐宣導除深入民眾生活圈提升識詐能力，也積極與金融機構合作，透過行員發現民眾神色、提匯款金額異常，立即通報員警到場，今年1至4月已攔詐6283萬餘元。

執行政府打詐、防詐、識詐政策，南投縣警察局積極與縣內金融機構合作，並向行員宣導最新詐騙訊息，盼行員依專業知識及敏感度，在民眾投資或提匯款時能在第一線阻擋民眾被害；縣警局統計今年1月至4月警銀聯手攔阻184件，攔詐金額高達新台幣6283萬餘元。

南投縣警察局刑警大隊長蕭榮哲上任後，發揮創意租來外觀為2000元紙鈔的道具服化身「鈔票守護俠」，親率隊員拜訪縣內金融機構宣導防詐資訊；警察局也積極規劃基層派出所員警擔任金融機構專責宣導員，定期與金融機構聯繫，提升行員察覺詐騙案徵兆能力。

蕭榮哲今天接受媒體聯訪時說，縣警局與各分局組成防詐宣講團深入民眾生活，今年1月至4月辦理85場，另配合公私立單位活動宣導397場、金融機構宣導514場、村里鄰社區達2247場，透過積極宣導確實提高民眾識詐能力；日前有縣民接獲犯嫌假冒刑警大隊通知監管帳戶，當事民眾打來刑警大隊「反查」，順利攔詐。

南投縣 詐騙 警察

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