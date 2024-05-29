南投警銀聯手防詐 4個月成功攔詐逾6千萬
南投警方防詐宣導除深入民眾生活圈提升識詐能力，也積極與金融機構合作，透過行員發現民眾神色、提匯款金額異常，立即通報員警到場，今年1至4月已攔詐6283萬餘元。
執行政府打詐、防詐、識詐政策，南投縣警察局積極與縣內金融機構合作，並向行員宣導最新詐騙訊息，盼行員依專業知識及敏感度，在民眾投資或提匯款時能在第一線阻擋民眾被害；縣警局統計今年1月至4月警銀聯手攔阻184件，攔詐金額高達新台幣6283萬餘元。
南投縣警察局刑警大隊長蕭榮哲上任後，發揮創意租來外觀為2000元紙鈔的道具服化身「鈔票守護俠」，親率隊員拜訪縣內金融機構宣導防詐資訊；警察局也積極規劃基層派出所員警擔任金融機構專責宣導員，定期與金融機構聯繫，提升行員察覺詐騙案徵兆能力。
蕭榮哲今天接受媒體聯訪時說，縣警局與各分局組成防詐宣講團深入民眾生活，今年1月至4月辦理85場，另配合公私立單位活動宣導397場、金融機構宣導514場、村里鄰社區達2247場，透過積極宣導確實提高民眾識詐能力；日前有縣民接獲犯嫌假冒刑警大隊通知監管帳戶，當事民眾打來刑警大隊「反查」，順利攔詐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言