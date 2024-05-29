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約債主至家中談判債務 對方還未到新北男竟從4樓墜下

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區1名28歲詹姓男子昨天約友人來家中商討債務，不料友人還未到家中，詹男竟不明原因從4樓墜落，掉到2樓遮雨棚，詹男右腳踝腫脹疼痛不已動彈不得。救護人員獲報趕抵，從鄰近建物平台冒險跨越至遮雨棚進行救援，利用長背板將詹男固定後運下送醫，所幸經治療後已無大礙。

據了解，28歲詹姓男子之前向友人借款1萬元，但積欠多時卻未償還，友人昨天與詹男約好下午1時至家中商討償還事宜。不料詹男竟突然從4樓墜落重摔在2樓遮雨棚。因詹男墜落地點極為險峻，救護人員決定借助鄰近建物的平台，冒險跨越至遮雨棚進行救援。救護人員接觸詹男後發現詹男意識清醒但情緒激動，先安撫他情緒後迅速將其送醫，至於確切墜樓原因仍待警方調查。

新北市消防局第五大隊大隊長鐘世銘呼籲，若遇到墜樓事件時，切勿自行移動傷者，以免造成更嚴重的傷害，應立即撥打119求助並等待專業救援人員到場處理，確保傷者能獲得最快速和最安全的救援。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

詹男從4樓墜下重摔至2樓遮雨棚。記者黃子騰／翻攝
詹男從4樓墜下重摔至2樓遮雨棚。記者黃子騰／翻攝
救護人員利用長背板將詹男固定後送下救醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員利用長背板將詹男固定後送下救醫。記者黃子騰／翻攝

債務 情緒

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