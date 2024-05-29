癌末患者憂愛犬沒人顧拒治療 醫護接力照護讓他安心

花蓮67歲獨居陳姓男子平時撿回收物維生，養了一隻愛犬「阿吉」，彼此陪伴了16年之久，他檢查發現罹患肺腺癌，擔心寵物沒人照顧而拒絕住院，醫療團隊得知後接力照顧阿吉，成為牠的「中途之家」，讓陳男放心住院治療，在病況穩定時開心與阿吉相聚，讓他更有力量與病魔對抗。

陳男20年前移居花蓮，平日靠撿拾、變賣回收物維生，身邊沒有親人，只有寵物犬「阿吉」，彼此就像家人一樣，雖然生活收入有限，仍省吃儉用，每月花1、2000元帶阿吉到寵物美容店洗澡。

陳男先前在路邊昏倒，被送往花蓮慈濟醫院，檢查發現有輕微顱內出血與肺腺癌第4期，雖然醫護人員建議住院治療，他卻拒絕配合；透過社工師溝通，得知陳男掛心「阿吉」無人照顧，才有所防備。

身為愛狗人士的胸腔內科總醫師陳頎叡得知原因後，便自告奮勇表示願意收留「阿吉」，順利軟化陳男的態度，讓他願意住院接受療程。「阿吉」在陳男住院治療期間，暫時安頓在陳頎叡家中，其他醫護尋覓能長期收留牠的地方；擁有10多年養寵物犬經驗的護理部主任鍾惠君得知消息，經陳男同意，接力將阿吉帶回家照顧。

鍾惠君說，阿吉是陳男的家人，在醫療團隊用心對待下，平時拍攝犬隻生活影片給患者看，讓他放心，同時喊話打氣「我們會照顧好阿吉，你也要好好照顧自己」。雖然化療的過程令陳男身體不適，但只要一想到阿吉，就能產生無限勇氣，也更加積極配合治療和遵從醫囑。

醫療團隊在陳男病況趨於穩定時，安排他與阿吉相聚，看到愛犬活潑可愛的模樣，哽咽感謝醫院這段期間幫他照顧寵物；醫護則送上祝福和鼓勵，期待陳男早日康復與阿吉一家團圓。