快訊

傳6月赴陸禁團令解除無望 已招攬2萬多名旅客仍可出發

國家級警報響！ 快遠離屏東縣牛角灣溪 已有暴雨恐溪水暴漲

喬治亞國會之亂！親俄派強推爭議法案，推翻總統否決

癌末患者憂愛犬沒人顧拒治療 醫護接力照護讓他安心

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮67歲獨居陳姓男子平時撿回收物維生，養了一隻愛犬「阿吉」，彼此陪伴了16年之久，他檢查發現罹患肺腺癌，擔心寵物沒人照顧而拒絕住院，醫療團隊得知後接力照顧阿吉，成為牠的「中途之家」，讓陳男放心住院治療，在病況穩定時開心與阿吉相聚，讓他更有力量與病魔對抗。

陳男20年前移居花蓮，平日靠撿拾、變賣回收物維生，身邊沒有親人，只有寵物犬「阿吉」，彼此就像家人一樣，雖然生活收入有限，仍省吃儉用，每月花1、2000元帶阿吉到寵物美容店洗澡。

陳男先前在路邊昏倒，被送往花蓮慈濟醫院，檢查發現有輕微顱內出血與肺腺癌第4期，雖然醫護人員建議住院治療，他卻拒絕配合；透過社工師溝通，得知陳男掛心「阿吉」無人照顧，才有所防備。

身為愛狗人士的胸腔內科總醫師陳頎叡得知原因後，便自告奮勇表示願意收留「阿吉」，順利軟化陳男的態度，讓他願意住院接受療程。「阿吉」在陳男住院治療期間，暫時安頓在陳頎叡家中，其他醫護尋覓能長期收留牠的地方；擁有10多年養寵物犬經驗的護理部主任鍾惠君得知消息，經陳男同意，接力將阿吉帶回家照顧。

鍾惠君說，阿吉是陳男的家人，在醫療團隊用心對待下，平時拍攝犬隻生活影片給患者看，讓他放心，同時喊話打氣「我們會照顧好阿吉，你也要好好照顧自己」。雖然化療的過程令陳男身體不適，但只要一想到阿吉，就能產生無限勇氣，也更加積極配合治療和遵從醫囑。

醫療團隊在陳男病況趨於穩定時，安排他與阿吉相聚，看到愛犬活潑可愛的模樣，哽咽感謝醫院這段期間幫他照顧寵物；醫護則送上祝福和鼓勵，期待陳男早日康復與阿吉一家團圓。

陳男看到愛犬被醫護照顧得很好，非常感謝醫護的幫忙。圖／花蓮慈濟醫院提供
陳男看到愛犬被醫護照顧得很好，非常感謝醫護的幫忙。圖／花蓮慈濟醫院提供
獨居陳姓男子（前中）罹患肺腺癌，擔心愛犬「阿吉」無人照養拒絕治療，經醫療團隊接力照顧犬隻，便打開心房接受療程，日前在病況穩定時開心與阿吉相聚。圖／花蓮慈濟醫院提供
獨居陳姓男子（前中）罹患肺腺癌，擔心愛犬「阿吉」無人照養拒絕治療，經醫療團隊接力照顧犬隻，便打開心房接受療程，日前在病況穩定時開心與阿吉相聚。圖／花蓮慈濟醫院提供
陳男養了一隻愛犬「阿吉」，彼此陪伴了16年之久，他檢查發現罹患肺腺癌，由醫療團隊得知後接力照顧阿吉，讓陳男放心住院治療，也讓他更有力量與病魔對抗。圖／花蓮慈濟醫院提供
陳男養了一隻愛犬「阿吉」，彼此陪伴了16年之久，他檢查發現罹患肺腺癌，由醫療團隊得知後接力照顧阿吉，讓陳男放心住院治療，也讓他更有力量與病魔對抗。圖／花蓮慈濟醫院提供

寵物 花蓮 醫護人員

延伸閱讀

富邦金控樹立育兒典範 年投入逾1億元生育補助

立院青鳥行動深夜電音放不雅字、攝影師闖病房拍照 台大兒醫家屬醫護發文遭出征

台大研究農民、醫護熱傷害致腎臟病 學者：可吃冰沙降溫

江西小學12死傷案 逞凶45歲女是醫護

相關新聞

約債主至家中談判債務 對方還未到新北男竟從4樓墜下

新北市土城區1名28歲詹姓男子昨天約友人來家中商討債務，不料友人還未到家中，詹男竟不明原因從4樓墜落，掉到2樓遮雨棚，詹...

餵貓糞、麵包蟲…桃園黑幫陣頭殘暴虐殺員工 手段令人髮指

在桃園經營陣頭的35歲林姓男子，去年底透過臉書廣告招聘花蓮28歲簡姓男子，載回桃園後因各種原因不滿簡男，竟與同夥多次徒手...

國1高雄段貨櫃車失控撞2車 南下4車道受阻…回堵近10公里

國道1號高雄路段南下365公里處今天上午11時許一輛貨櫃車側翻，阻礙外側4車道通行，事故發生近2小時，目前國道警方仍在排...

癌末患者憂愛犬沒人顧拒治療 醫護接力照護讓他安心

花蓮67歲獨居陳姓男子平時撿回收物維生，養了一隻愛犬「阿吉」，彼此陪伴了16年之久，他檢查發現罹患肺腺癌，擔心寵物沒人照...

台南下營百年製香廠起火濃濃煙燻味 急滅火未波及店面

台南市下營區一間近百年歷史的製香廠，今天凌晨發生火警，堆滿商品的倉庫火勢猛烈，裝設的警報器警鈴大作，警消出動2梯次17車...

彰化縣3年來阻詐金額逾10億 關鍵在行員識破詐團手法

彰化縣警察局統計，近3年金融機構協助攔阻詐騙匯款共2667件、攔阻金額達10億7千多萬元，今年1至4月，攔阻金額1億17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。