台南下營百年製香廠起火濃濃煙燻味 急滅火未波及店面

台南市下營區一間近百年歷史的製香廠，今天凌晨發生火警，堆滿商品的倉庫火勢猛烈，裝設的警報器警鈴大作，警消出動2梯次17車36人前往灌救，約40分鐘將火勢撲滅，部分製香原料、線香、檀香焚毀，現場一片混亂，直到近午時還在清理，所幸前方店面、生產線未受影響。

台南市消防局29日清晨3時16分接獲報案，下營區中山路近台19甲線路旁有民宅火警，立刻派遣下營、麻豆、學甲等分隊趕往救援，到場時發現是當地傳承三代的十方製香廠，後方倉庫起火燃燒，濃煙不停竄出，空氣中還帶有煙燻味。

消防人員布起水線救援，並呼叫第二梯次救援，共有17車36人到場，火勢在40分鐘內撲滅、並未延燒到前方店面及製香場所，後續進行殘火處理，消防人員到早上9時許才撤退，店家則持續清理善後。