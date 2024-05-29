餵貓糞、麵包蟲…桃園黑幫陣頭殘暴虐殺員工 手段令人髮指

在桃園經營陣頭的35歲林姓男子，去年底透過臉書廣告招聘花蓮28歲簡姓男子，載回桃園後因各種原因不滿簡男，竟與同夥多次徒手或用棍棒毆打，強行監禁並餵食貓糞、麵包蟲等；簡男今年初不支死亡，林男等人棄屍蘇花公路邊坡。檢方偵結依傷害致死等罪起訴林男等10人。

起訴書指出，林男在桃園市八德區經營1間人力派遣與陣頭公司，去年底簡男與他聯繫，希望到桃園工作，林男12月20日與女友31歲黃女、友人42歲余男開車到花蓮載簡到桃園，住在公司。簡男到桃園沒兩天，希望回故鄉辦身心障礙手冊，豈知卻是噩夢的開始。

林男不爽簡男開工兩天就想回家，12月22日和余男、手下數名年約20的陣頭成員，用棍棒痛毆簡男，為了防止報警，用鐵絲鎖住簡男住處的鐵門，派人輪流看管，今年1月中旬警方因他案搜查公司時，林男也特別派人看住簡男，以免被警方發現。

從12月22日開始，林男與陣頭成員多次毆打簡男，理由包含「折不好紙蓮花」、「接觸陣頭成員女兒」、「想下樓收垃圾」等，更嫌他吃飯速度慢，2次餵食貓糞、麵包蟲；今年1月18日，林男等人又一次毆打簡男，傷痕累累的簡男再也支持不住，隔日凌晨因皮下軟組織出血、橫紋肌溶解而死。

林男19日上午發現後，打算棄屍，先開車到宜蘭、花蓮一帶勘查，回桃園後請人線上租車，20日凌晨分2車一前一後開往宜蘭，前車探路、後車載遺體，凌晨3時許棄屍於台9線116.9公里邊坡，2車一起到南澳休息後分頭一南一北駛離，企圖製造斷點。

簡男的屍體1月26日被撿拾回收的民眾發現，檢方相驗後認為應為他殺，屍體受到的傷害怵目驚心，從頭到腳超過50處擦傷、瘀傷與裂傷，且未受到任何包紮；警方調閱台9線附近監視器，過濾數千輛車輛後，發現其中2車有可疑的往返痕跡，以車追人終於找到兇手。

檢警偵訊共犯發現，他們持續與殘暴手段虐待被害人，手段令人髮指。檢方全案依犯傷害致死、加重私行拘禁、遺棄屍體等罪起訴林男、余男、黃女、楊男、潘女、李男、宋男、陳男、高男、劉男共10人；另外本案還有未成年人涉案，由少年法庭辦理。