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國1高雄段貨櫃車失控撞2車 南下4車道受阻…回堵近10公里

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道1號高雄路段南下365公里處今天上午11時許一輛貨櫃車側翻，阻礙外側4車道通行，事故發生近2小時，目前國道警方仍在排除中，事故路段僅開放1線車道可供通行，通行車流目前回堵約近10公里，已至楠梓交流道，預估1時30分左右才可望恢復正常通行。

警方調查，貨櫃車吳姓駕駛（62歲）今上午11時許行經中線車道，疑為閃避前方回堵車流導致車輛失控側翻，車頭先擦撞行駛外側車道、由林姓男子（40歲）駕駛的轎車，再撞擊另輛吳男（70歲）駕駛的小貨車。

吳男貨車車頭被貨櫃車撞擊，一度受困車內，警消獲報後趕赴現場，吳已自行成功脫困，意識清楚，有輕微擦挫傷，送往802醫院治療，詳細肇責由警方釐清，車流則須等事故排除後才能逐步緩解。

吳姓小貨車駕駛因車頭遭撞一度受困，送醫無生命危險。記者張議晨/翻攝
吳姓小貨車駕駛因車頭遭撞一度受困，送醫無生命危險。記者張議晨/翻攝
國道一號南下路段因貨櫃車翻覆，車流受阻。記者張議晨
國道一號南下路段因貨櫃車翻覆，車流受阻。記者張議晨

塞車 貨櫃 車禍 車道

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