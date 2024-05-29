聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1高雄段貨櫃車失控撞2車 南下4車道受阻…回堵近10公里
國道1號高雄路段南下365公里處今天上午11時許一輛貨櫃車側翻，阻礙外側4車道通行，事故發生近2小時，目前國道警方仍在排除中，事故路段僅開放1線車道可供通行，通行車流目前回堵約近10公里，已至楠梓交流道，預估1時30分左右才可望恢復正常通行。
警方調查，貨櫃車吳姓駕駛（62歲）今上午11時許行經中線車道，疑為閃避前方回堵車流導致車輛失控側翻，車頭先擦撞行駛外側車道、由林姓男子（40歲）駕駛的轎車，再撞擊另輛吳男（70歲）駕駛的小貨車。
吳男貨車車頭被貨櫃車撞擊，一度受困車內，警消獲報後趕赴現場，吳已自行成功脫困，意識清楚，有輕微擦挫傷，送往802醫院治療，詳細肇責由警方釐清，車流則須等事故排除後才能逐步緩解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言