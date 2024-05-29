國1高雄段貨櫃車失控撞2車 南下4車道受阻…回堵近10公里

國道1號高雄路段南下365公里處今天上午11時許一輛貨櫃車側翻，阻礙外側4車道通行，事故發生近2小時，目前國道警方仍在排除中，事故路段僅開放1線車道可供通行，通行車流目前回堵約近10公里，已至楠梓交流道，預估1時30分左右才可望恢復正常通行。

警方調查，貨櫃車吳姓駕駛（62歲）今上午11時許行經中線車道，疑為閃避前方回堵車流導致車輛失控側翻，車頭先擦撞行駛外側車道、由林姓男子（40歲）駕駛的轎車，再撞擊另輛吳男（70歲）駕駛的小貨車。