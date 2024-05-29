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北市男遭假投資詐騙185萬元 警方計誘逮車手

中央社／ 台北29日電

台北市張姓男子誤信詐騙集團的假投資股票投資群組，陸續面交入金共約新台幣185萬元後，驚覺遭詐騙後報案，並配合警方計誘車手面交，當場查獲劉姓車手及毒品送辦。

台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿表示，轄下康寧派出所日前受理張姓男子（59歲）報案，他稱先前於社群網站臉書（Facebook）上誤信加入投資群組遭詐騙，財損185萬元，請求警方協助。

警方調查了解，詐騙集團誘騙張男依投資群組內的假老師指示操作，於其設立的假投資APP入金投資股票，信以為真的張男前後共面交3次款項，金額共計185萬元。

張男報案後，詐騙集團仍不斷持續要求他入金投資，警方心生一計，由張男先假意配合詐騙集團，並相約內湖區某超商內與車手面交，警力在旁埋伏。

待面交車手劉男（24歲）到場收款時，埋伏員警立即上前逮捕，並於劉男身上起獲5包毒品咖啡包。

警詢後，將劉男依涉詐欺、毒品等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續向上溯源、追查共犯。

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詐騙集團 車手

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