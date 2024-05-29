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影／台中榮總救護車接轉院早產兒國道疑似遭擋 警方將查明

聯合報／ 記者游振昇趙容萱／台中即時報導

台中榮總新生兒團隊昨天下午搭救護車外接一名由苗栗大千醫院轉院的早產兒時，行經國道1號時，前方車輛疑未讓行，經救護車駕駛鳴笛後才禮讓，院方呼籲民眾優先讓行救護車；影片被放上網路，引發關注，這名早產兒目前則在台中榮總加護病房救治中。

國道公路警察局第三公路警察大隊今表示，臉書爆料公社有人PO影片指出有轎車在國道上未禮讓救護車，警方將查出該車車主，查明未禮讓救護車原因；有網友看影片說，轎車前方和旁邊有車，轎車無法切出讓救護車。

台中榮總新生兒科主任許雅淇說明，台中榮總新生兒團隊昨接獲苗栗大千醫院聯絡外接早產兒通報，昨天下午2時20分許，救護車行駛於快車道，前方車輛未讓行，經救護車駕駛鳴笛後前車方讓行，呼籲民眾優先讓行救護車，以利搶救民眾生命。

國道警方說，民眾在臉書爆料公社張貼影像，稱一輛轎車在道1號南下往大雅路段未禮讓後方救護車，因影像無時間資訊，此案目前未有民眾檢舉，因影像無時間地點，第三大隊將通知相關人等說明依職權調查舉發。

依據道路交通管理處罰條例第45條，遇到救護車之警號，不立即避讓者，可處3600元罰款並吊銷駕照，若因此導致死傷，可處6000元至9萬元罰款，並吊銷駕駛執照。

三大隊呼籲用路人，遇上值勤救護車，禮讓通行不尾隨。聽到警報器聲響時，請勿慌張應先減速慢行，確認救災、救護車輛動向後再避讓行駛；救災、救護車輛高速行進時請勿貪圖便利尾隨其後，以免發生危險。

有網友看到影片說，轎車駕駛可能睡著，有人回應，他開車到對方車旁按喇叭，對方都沒回應；也有人看到影像後說，當時轎車前方和右側有車，應該想讓也無法讓。

國道一號傳出轎車不禮讓救護車，警方將查明。圖／取自臉書爆料公社
國道一號傳出轎車不禮讓救護車，警方將查明。圖／取自臉書爆料公社
台中榮總新生兒科主任許雅淇。圖／台中榮總提供
台中榮總新生兒科主任許雅淇。圖／台中榮總提供

台中榮總 國道 救護車 車道

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