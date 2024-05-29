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桃園面交金手鍊真搶劫！搶奪慣犯這次交通設5斷點 逃台中仍被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名被害人近日在網路出售黃金手鍊，與一名男子相約在桃園區一間銀樓檢驗，結果2人赴路口旁交易時，男子竟突將手鍊搶走逃逸。警方獲報追查發現，上次就抓過一次這名29歲邱姓男子，這次再犯還換了5種交通方式逃到台中，一路設下斷點，然而警方早已在台中埋守，今凌晨逮獲準備出門的邱男，全案移請偵辦。

被害人近日在網路社群PO文，欲變賣一條重量8錢的黃金手鍊，一名陳姓男子經詢問後與被害人相約27日傍晚6點多會面商談。兩人見面後，為求公平起見找了一家銀樓檢驗及秤重，雙方無疑議後又相約至中埔六街路旁交易，不料陳男竟趁其未注意拿走手鍊逃逸，被害人立即向桃園警分局埔子派出所報案。

警方獲報後立即組成專案小組追查，發現嫌犯真實身分為29歲邱姓男子，他偽稱假名加入金飾買賣社群，再裝成買家與賣家聯絡相約見面，最後趁對方鬆懈防備之際，迅速將金飾取走逃逸。

對此警方發現，邱男去年就曾以相同手法犯案遭移送法辦，這次又故技重施，員警馬上掌握身分追緝；警方發現邱男為躲避追查，不停變換交通工具，先徒步再搭乘計程車、高鐵、捷運逃往台中地區，又換騎YouBike等方式製造斷點，之後躲在友人家。

孰料，專案人員已經連夜趕到附近埋守，邱男今凌晨5點多外出準備開友人的車，立即被專案人員包圍，據了解邱男已將手鍊變賣新台幣6萬7千多元，並已用於歸還債務，全案依法移請偵辦。

桃園一名29歲邱姓男子偽裝身分和網友面交金手鍊，卻趁隙搶走並設斷點逃至台中，今凌晨遭埋守員警逮獲。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名29歲邱姓男子偽裝身分和網友面交金手鍊，卻趁隙搶走並設斷點逃至台中，今凌晨遭埋守員警逮獲。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名29歲邱姓男子偽裝身分和網友面交金手鍊，卻趁隙搶走並設斷點逃至台中，今凌晨遭埋守員警逮獲。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名29歲邱姓男子偽裝身分和網友面交金手鍊，卻趁隙搶走並設斷點逃至台中，今凌晨遭埋守員警逮獲。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名29歲邱姓男子偽裝身分和網友面交金手鍊，卻趁隙搶走並設斷點逃至台中，今凌晨遭埋守員警逮獲。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名29歲邱姓男子偽裝身分和網友面交金手鍊，卻趁隙搶走並設斷點逃至台中，今凌晨遭埋守員警逮獲。記者周嘉茹／翻攝

搶劫 桃園

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