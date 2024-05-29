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竊嫌長這樣！台南市虎尾寮豪宅打掃門未關 50萬鑽石、手鐲被偷
台南市東區虎尾寮昨天發生一起豪宅竊案，男竊嫌利用打掃婦人打開1樓鐵捲門後未關上門，先躲在車庫儲藏室，等到打掃婦人到5樓清理時趁機進入屋內3樓寢室，涉嫌偷走價值約50萬元鑽石、手鐲後離去。台南市警一分局說，警方已受理報案，調閱監視器展開追查。
據了解，這起竊案發生在台南市東區裕和路，屋主昨天外出前請打掃婦人到住處打掃，她打開1樓鐵捲門後，沒有注意關下鐵捲門，竊嫌趁機進到屋內，先躲在車庫儲藏室，等到打掃婦人到5樓清理時趁機進入屋內3樓寢室，涉嫌偷走價值約50萬元鑽石、手鐲。打掃婦人在5樓曾聽到聲響，下樓察看，竊嫌已趁機逃逸。
台南市警一分局說，此案警方已於本月28日下午6點多接獲民眾報案，並派員前往現場勘察採證。目前依網友提供影像中犯嫌特徵，持續調閱相關監視器，積極追查中。警方呼籲民眾如出門在外，家中門窗務必鎖上，勿讓宵小之徒有可趁之機。
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