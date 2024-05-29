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年邁雙親沒回應家屬驚有異 嘉義消防員架梯入室救兩老急送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市消防局接獲民眾報案，家中年邁雙親沒有接電話，擔心發生意外，消防人員即派人車趕往現場大門深鎖、無人回應，家屬著急不已，消防員利用雙節梯經由陽台門窗進入屋內，發現有名老人跌坐臥室門口、另名老婦發燒臥病在床，協助老夫妻送醫，家屬感謝不已。

嘉義市消防局27日11時25分接獲民眾報案，表示電話聯繫家中長輩，一直無人回應，擔心意發生，因此報案請求消防隊協助，消防局派遣第一大隊第一分隊出動消防車及救護車2台趕往現場搶救。

據家屬表示，家中大門深鎖、電話及門鈴、敲門都沒有回應，現場狀況不明，小隊長張新德與家屬溝通後發現2樓陽台門窗疑似未上鎖，利用架雙節梯爬至2樓陽台順利進入屋內，發現老夫妻意識清醒，年約84歲男性跌坐於臥室門口有發燒、無明顯外傷，另名年約77歲女性於床上肢體無力、發燒情形，消防救護人員隨即將2名患者由救護車送往醫院診療，家屬對消防人員的幫忙深表謝意。

消防局表示，台灣已邁入高齡化社會，家中若有老人應時時刻刻注意身體狀況，並注意生活細節，隨時有家人陪伴以避免憾事發生。

嘉義市消防局救護人員協助老夫婦就醫。圖／翻攝畫面
嘉義市消防局救護人員協助老夫婦就醫。圖／翻攝畫面
嘉義市消防局消防救護人員利用雙節梯從2樓陽台窗戶入室搶救。圖／翻攝畫面
嘉義市消防局消防救護人員利用雙節梯從2樓陽台窗戶入室搶救。圖／翻攝畫面

嘉義 長輩

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