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影／「阿格力」老師來聯繫理財 台中商人砸百萬才知冒牌

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓商人在去年7月間，透過臉書發現「阿格力」老師的免費分享理財資訊，加入後誤以為真的是「阿格力」老師本人，對方分享理財資訊超過3個月後，張相信對方有料，匯款2次達百萬元，讓對方「代操」投資，但沒想到要贖回獲利時，對方即以各種理由拒絕，張近日向警方報案，還將自身經歷，拍成影片，已在第二警分局臉書上線。

52歲張姓商人熱衷於股票投資，去年7月時透過臉書看見一位所謂名人的免費分享，並加入其提供的連結，詐騙集團冒充名人「阿格力」老師，與張互動、了解其財務狀況，隨即引導其加入LINE群組，並分享所謂的投資獲利方法。

張男在深信不疑的情況下，在去年11月間連續2次陸續投入百萬元，起初似乎獲利，但當他想提取資金時，詐騙集團便以各種理由拒絕，聲稱其「金額投入不足，未完成交割手續，系統判定異常」等藉口。

張男意識到遭受詐騙後，試圖以不動產貸款加碼設圈套給詐騙集團，但仍無法挽回損失，最終選擇報案。

張男也與第二警分局合作，現身說法拍攝了一段長約6分15秒的影片，詳細描述自己如何掉入歹徒投資詐騙陷阱，提醒民眾「內線交易、穩賺不賠的投資管道都是詐騙」，影片近日已在台中市第二警分局的臉書上線，連結如下：https://www.facebook.com/share/v/pEVGjtxnHP8u6c9B/?

第二警分局長周俊銘說，提醒民眾投資風險、合法投資渠道的重要性，投資前應做足功課，循政府認證的官方管道進行投資，以防止上當受騙，警察將繼續加強打擊詐騙活動，保護民眾的財產安全。

台中市張姓商人誤信歹徒假冒名人「阿格力」，投資百萬元才知被騙，張與分局拍攝宣導影片，提醒國人。圖／第二警分局提供
台中市張姓商人誤信歹徒假冒名人「阿格力」，投資百萬元才知被騙，張與分局拍攝宣導影片，提醒國人。圖／第二警分局提供
台中市張姓商人誤信歹徒假冒名人「阿格力」，投資百萬元才知被騙，張與分局拍攝宣導影片，提醒國人。圖／第二警分局提供
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台中市張姓商人誤信歹徒假冒名人「阿格力」，投資百萬元才知被騙，張與分局拍攝宣導影片，提醒國人。圖／第二警分局提供
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影片 理財 詐騙集團 警察

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