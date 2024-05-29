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23歲北屯警突患急性白血病巡邏倒下…昏迷3個月 警籌百萬來助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局北屯所李姓警員去年才從警專畢業，分發到台中市，但今年2月間巡邏時，突然身體不適，住院後病情惡化，經手術後昏迷迄今，昏迷指數僅有8至9，醫院診斷出是「急性骨髓性白血病」，第五警分局長劉其賢與分局同仁、警友會、地方仕紳籌措108萬元，希望協助李與其家人度過難關。

第五警分局表示，北屯所李姓警員年僅23歲，警專畢業後，去年10月分發到北屯派出所服務至今，個性爽朗，與同事間關係良好，但今年2月25日執行巡邏勤務時，突然臉色蒼白，且感到身體不適，同事見狀，立即將李送往醫院急診室救治並住院觀察。

五分局表示，今年3月1日李病情突然惡化，出現呼吸困難的症狀並陷入昏迷狀態，經院方插管急救並安排電腦斷層檢查，才赫然發現李員腦部有多處出血，被醫生診斷出罹患「急性骨髓性白血病」，經過緊急開刀治療後已恢復穩定，但仍持續昏迷迄今，昏迷指數僅有8至9。

五分局指出，同事們聽聞此事紛紛自發性地寫下祝福小卡，打算送給李員集氣，祈求李員能早日康復，趕快回來一起上班，分局長劉其賢平日非常關心所屬同仁的健康，事發後立即請北屯派出所所長林澤聰邀集北屯警友站共同募集醫療費用，希望給李員最好的醫療照顧，並減輕李員家屬的經濟負擔。

五分局表示，經過北屯警友站站長周國權的號召奔走之下，地方仕紳團體聞訊慷慨解囊，包括北屯警友站警友、新興土地重劃會、育成同濟會、三甲福德協進會、北屯志工分隊，以及第五分局同事、李同學等，募集108萬元，由分局長、北屯警友站周站長轉交給李員的家屬作為醫療費用，希望李早日康復，回到工作崗位。

台中市第五警分局李姓警員去年才分發服務，未料今年卻因病入院昏迷迄今，同事寫下卡片為他集氣。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局李姓警員去年才分發服務，未料今年卻因病入院昏迷迄今，同事寫下卡片為他集氣。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局李姓警員去年才分發服務，未料今年卻因病入院昏迷迄今，分局與警友、地方仕紳籌措108萬元協助。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局李姓警員去年才分發服務，未料今年卻因病入院昏迷迄今，分局與警友、地方仕紳籌措108萬元協助。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局李姓警員（左）去年才分發服務，未料今年卻因病入院昏迷迄今。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局李姓警員（左）去年才分發服務，未料今年卻因病入院昏迷迄今。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局李姓警員去年才分發服務，未料今年卻因病入院昏迷迄今，分局與警友、地方仕紳籌措108萬元協助。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局李姓警員去年才分發服務，未料今年卻因病入院昏迷迄今，分局與警友、地方仕紳籌措108萬元協助。圖／第五警分局提供

台中市 手術 警察

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